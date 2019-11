Ovo čekamo već deset godina: Elektroničke narukvice za nadzor kriminalaca konačno stižu. Doznajemo i koliko koštaju

Tijekom 2017. pet je muškaraca, četiri osuđenika i jedan osumnjičenik, nosilo famozne narukvice kako bi sustav nadzirao njihovo kretanje. Ministarstvo pravosuđa uvelo je elektronički nadzor tek nakratko prije dvije godine, i to u sklopu pilot-projekta. Iako se o tome govori već deset godina, elektroničkog sustava nadzora okrivljenika i dalje nema, iako recimo u susjednoj BiH i Srbiji između 400 i 600 osoba nosi narukvicu. No to bi se, doznajemo, uskoro moglo promijeniti

Pilot-projekt kod nas se provodio tijekom 2017., kad je narukvicu nosilo pet osoba. Projekt se pokazao uspješnim, kako u nadzoru, tako i financijski, pa se tada krenulo u trajnu implementaciju ovakvog nadzora koji uglavnom viđamo u američkim filmovima. No elektronički nadzor ne koristi se samo 'preko bare', godinama se upotrebljava i u Europi.

'Engleska i Wales, Nizozemska, Švedska i Španjolska neke su od prvih država u Europi koje su uvele elektronički nadzor u svoje kaznenopravne sustave. Taj prvi val uvođenja elektroničkog nadzora započinje 80-ih godina. Drugi veliki val dogodio se 2000-ih godina, kada su zemlje poput Portugala, Francuske, Belgije, Italije, Škotske i Švicarske počele koristiti elektronički nadzor u različitim fazama kaznenog postupka. Danas većina zemalja u Europi ima neki oblik elektroničkog nazora. Najčešće se elektronički nadzor pridružuje kućnom pritvoru, no jednako tako može biti zamjena za služenje kazne zatvora ili pojačani nadzor osuđenika', stoji u stručnom radu koji su nakon pilot-projekta napisali Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa za zatvorski sustav, i Perica Rosandić, sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nisu pritom spomenuli činjenicu da se i u našem susjedstvu već neko vrijeme provodi elektronički nadzor. Tako u BiH godišnje u prosjeku oko 450 osoba nosi narukvicu, a u Srbiji više od njih 500. No kod nas i dalje nema tog provjerenog sustava nadzora okrivljenika. U Ministarstvu pravosuđa za tportal kažu kako se poslije završetka pilot-projekta počelo s pripremnim aktivnostima za njegovu trajnu implementaciju. 'Izrađen je projektni prijedlog koji je apliciran za financiranje iz Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. godine kako bi se osigurala financijska sredstva za njegovu trajnu implementaciju', kažu nam.

Otkrivaju da bi se već krajem ove godine stvar mogla maknuti s mjesta jer je projekt prihvaćen za financiranje te će se s njime započeti do kraja 2019. godine. Koliko će koštati uvođenje elektroničkog nadzora, još se ne zna točno. Oprema će se nabavljati putem javnog natječaja pa će ovisiti o ponuđenoj cijeni, no otkrivaju nam da je ona koja je korištena u pilot-projektu 2017. koštala oko 1500 eura za jedan komplet koji sadrži narukvicu i baznu stanicu, i to bez troškova pripadajućeg servera i održavanja. No ulaganje u elektronički nadzor trebalo bi se višestruko isplatiti. Naime, dan zatvora košta državni proračun 400 kuna, a cijena elektroničkog nadzora po danu iznosi sto kuna. U navedeni iznos uračunati su svi troškovi koje uključuje ovakva vrsta nadzora - trošak opreme, ljudstva, terenskih obilazaka u svrhu instalacije i deinstalacije opreme…

Olabavila se narukvica, boljeli bubrezi i zub Tijekom pilot-projekta uz pomoć elektroničkog nadzora vršen je nadzor nad ukupno pet osoba. Četiri su osobe bile na uvjetnom otpustu s elektroničkim nadzorom, a jedna je bila u istražnom zatvoru u domu s elektroničkim nadzorom. Tijekom 100 dana provođenja pilot-projekta, od 17. veljače do 28. svibnja 2017. godine, nije se dogodilo nijedno kršenje uvjeta elektroničkog nadzora. Iako je inicijalno bilo predviđeno nadziranje dvadeset osoba, svi ciljevi provođenja pilot-projekta postignuti su i kroz nadzor navedenih pet osoba. Prvi pokusni kunić bio je muškarac rođen 1989. godine koji je izdržavao kaznu od godine dana zatvora zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje droga i prometa drogama. Drugi pokusni kunić, rođen 1964. godine, izdržavao je kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog počinjenog kaznenog djela davanja lažnog iskaza.