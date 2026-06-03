reakcije iz beograda

Ovako su u Srbiji reagirali na Piculino izvješće: Brnabić bjesni, a Vučić 'pili naopako'

M.Da.

03.06.2026 u 18:50

Ana Brnabić, Aleksandar Vučić
Ana Brnabić, Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Dok Ana Brnabić smatra da je izvješće Europskog parlamenta o Srbiji kojeg je pripremio Tonino Picula, djelo politike blokadera, Aleksandar Vučić je u Beogradu dočekao predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu i pohvalio se napretkom u eurointegracijama

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta s 51 glasom za, 14 protiv i 10 suzdržanih izglasao je konačnu verziju Izvješća o Srbiji, koje je pripremio izvjestitelj, inače europarlamentarni zastupnik SDP-a, Tonino Picula.

Pobrojani su ključni problemi na područjima demokracije, vladavine prava, medijskih sloboda, izbornih uvjeta i odnosa s Kosovom, a kompromisni amandmani iznjedrili su i nove kritike te precizne zahtjeve, ne samo prema srpskim vlastima, već i prema Europskoj komisiji.

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I prije izglasavanja se o svemu izjasnila predsjednica Narodne skupštine Srbije i bivša premijerka Ana Brnabić. Ona se referirala na gostovanje hrvatskog europarlamentarca Gordana Bosanca na N1 televiziji.

"Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio je još jedan izvještaj o Srbiji. O izvještaju je sve rekao još jedan europarlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: 'Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji'. I to je sve što naš narod o tome treba znati - i o tome i o politici blokadera prema Srbiji, koji su lobirali za ovakav izvještaj, pisali ga s Piculom, unaprijed mu se raduju, pozdravit će ga svim srcem kad bude usvojen i otvoreno će se hvaliti da je izvještaj takav zahvaljujući njihovom trudu i djelovanju. Dakle - nema tu ničega dobrog prema Srbiji. Ne prema Aleksandru Vučiću ili prema SNS-a, već prema Srbiji. Nasuprot tome, mi nastavljamo borbu za što više dobrog za Srbiju. Još jedna fundamentalna razlika između politike Aleksandra Vučića i anti-politike blokadera", poručila je Brnabić na X-u.

Vučić dočekao Costu

Za to vrijeme, srpski predsjednik Aleksandar Vučić dočekao je u Beogradu predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu te se tom gestom gotovo narugao zbivanjima na odboru Europskog parlamenta.

"Veliko mi je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu Antoniju Costi. Ovaj posjet je važan poticaj daljnjem jačanju odnosa Srbije i Europske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa europskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas.

Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu europskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj. Vjerujem da je sada trenutak da se europska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom. Dobro došli u Srbiju, dragi Antonio!", napisao je Vučić na Instagramu.

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