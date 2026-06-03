Ovako su u Srbiji reagirali na Piculino izvješće: Brnabić bjesni, a Vučić 'pili naopako'

Dok Ana Brnabić smatra da je izvješće Europskog parlamenta o Srbiji kojeg je pripremio Tonino Picula, djelo politike blokadera, Aleksandar Vučić je u Beogradu dočekao predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu i pohvalio se napretkom u eurointegracijama

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta s 51 glasom za, 14 protiv i 10 suzdržanih izglasao je konačnu verziju Izvješća o Srbiji, koje je pripremio izvjestitelj, inače europarlamentarni zastupnik SDP-a, Tonino Picula. Pobrojani su ključni problemi na područjima demokracije, vladavine prava, medijskih sloboda, izbornih uvjeta i odnosa s Kosovom, a kompromisni amandmani iznjedrili su i nove kritike te precizne zahtjeve, ne samo prema srpskim vlastima, već i prema Europskoj komisiji.

I prije izglasavanja se o svemu izjasnila predsjednica Narodne skupštine Srbije i bivša premijerka Ana Brnabić. Ona se referirala na gostovanje hrvatskog europarlamentarca Gordana Bosanca na N1 televiziji. "Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio je još jedan izvještaj o Srbiji. O izvještaju je sve rekao još jedan europarlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: 'Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji'. I to je sve što naš narod o tome treba znati - i o tome i o politici blokadera prema Srbiji, koji su lobirali za ovakav izvještaj, pisali ga s Piculom, unaprijed mu se raduju, pozdravit će ga svim srcem kad bude usvojen i otvoreno će se hvaliti da je izvještaj takav zahvaljujući njihovom trudu i djelovanju. Dakle - nema tu ničega dobrog prema Srbiji. Ne prema Aleksandru Vučiću ili prema SNS-a, već prema Srbiji. Nasuprot tome, mi nastavljamo borbu za što više dobrog za Srbiju. Još jedna fundamentalna razlika između politike Aleksandra Vučića i anti-politike blokadera", poručila je Brnabić na X-u.

Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio još jedan izveštaj o Srbiji. O izveštaju sve rekao još jedan evroparlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji". I to je sve što naš narod o tome treba da zna - i o tome i o politici blokadera… pic.twitter.com/YdK3SYsDmm — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 3, 2026