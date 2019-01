Ovako su izgledali spektakularni vatrometi u svjetskim metropolama

Njujorčani su uz kišu koja nije pokvarila raspoloženje dočekali 2019. na Times squareu odbrojavajući tradicionalno spuštanje kristalne kugle posvećeno ove godine stradanjima novinara, a prije toga milijuni Europljana u europskim su prijestolnicama uz raskošne vatromete obilježili dolazak nove godine, prenose svjetske agencije.

Tijekom svjetlosnog showa na Slavoluku pobjede ispisana su imena francuskih nogometnih reprezentativaca koji su pobijedili ove godine na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Širom Pariza bilo je raspoređeno oko 12.000 policajaca a širom zemlje 147.000 ljudi, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova.

Uz opasnost od terorističkih napada francuska policija ove je godine bila suočena i s izazovom najavljenih prosvjeda žutih prsluka na Elizejskim poljanama protiv francuskog predsjednika Emanuela Macrona koji su proteklih tjedana bili nasilni, no doček je protekao mirno.

Glavni grad Velike Britanije posvetio je vatromet građanima Europske unije koji žive u Londonu, glavnom gradu zemlje koja za tri mjeseca napušta uniju.

Riječima "London je otvoren" na sedam jezika započeo je vatromet kod kotača Londonskog oka uz pjesme poput "We Are Your Friends (Vaši smo prijatelji)" "Stay (Ostanite)" i "Don't Leave Me Alone (Ne ostavljaj me samoga)"

"Odavanjem počasti našim bliskim vezama s Europom dok dočekujemo novu godinu još jednom ćemo pokazati svijetu da će London uvijek biti otvoren", poručio je gradonačelnik Sadiq Khan, inače glasni pobornik ostanka Ujedinjenog Kraljevstva u Europskoj uniji.