Kako politikom do energetske neovisnosti: Obvezni solari, pasivne kuće i zelena struja

Zabrinjava i to da smo jedna od rijetkih članica koja je u 2022. zabilježila pad udjela obnovljivih izvora u odnosu na 2021., i to za gotovo dva postotna boda (s 31,3 na 29,4 posto).

Predizborni programi najvećih stranaka obiluju obećanjima o ubrzavanju energetske tranzicije, investicijama u obnovljive izvore i jačanju energetske učinkovitosti. No u većini slučajeva nedostaju mjerljivi ciljevi i konkretni planovi s kvantifikacijom učinaka.

Na taj način planiraju do 2028. u potpunosti dekarbonizirati proizvodnju električne energije i pridonijeti energetskoj sigurnosti.

Most i Hrvatski suverenisti zalažu se za ekonomski model koji proizvodi dobra i usluge za zelenu transformaciju i postizanje klimatske neutralnosti. U tom kontekstu energetska tranzicija je ključan ekonomske politike.

Najavljuju i ulaganja u razvijanje potencijala iz geotermalne energije kako bi se do 2028. godine dva grada grijala iz tog obnovljivog izvora.

S ciljem postizanja stabilnosti energetskog sustava poticat će izgradnju novih plinskih elektrana visoke učinkovitosti, što se može postići s TE Rijeka i to na način implementacije nove tehnologije miješanja plina i vodika. Također, zalažu se za povećanje kapaciteta proizvodnje energije u suradnji sa Slovenijom kroz NE Krško te proširenje kapaciteta i/ili revitalizaciju postojećih hidroakumulacijskih postrojenja (HE Senj i HE Dubrovnik).

DP: Poticanje izgradnje energetski pasivnih kuća

Energetska politika Domovinskog pokreta zasniva se na povećavanju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uz istovremeno zadržavanje i unaprjeđivanje diverzifikacije izvora energije.

Podizanje energetske učinkovitosti će također biti važna odrednica razvoja energetskog sektora. DP će poticati istraživanja, ulaganja i eksploataciju u geotermalne, plinske i naftne izvore na kopnu.

Uz snažno uključivanje obnovljivih izvora energije, među prioritetima Domovinski pokret u njegovoj 'Zelenoj politici' su i poticanje izgradnje energetski pasivnih kuća posebice u slabije naseljenim područjima-

DP se protivi istraživačkim projektima u Jadranu te se zalaže za zakonsko ograničenje bušenja jadranskog podmorja u svrhu eksploatacije plina ili nafte.