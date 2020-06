Otvoreno o hrvatskom predsjedanju Vijećem EU-a: 'Možemo biti ponosni'

U ponoć završava hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, a palicu preuzima Njemačka. Naše predsjedanje ostat će upamćeno po dosad nezabilježenim okolnostima u povijesti Unije, pandemiji izazvanoj koronavirusom.

Politički analitičar Denis Avdagić rekao je da bi mu bilo jako teško hrvatskom predsjedanju dati ocjenu manju od pet. 'U uvjetima u kojima smo se nalazili kao zemlja odraditi to na način da ne možete danas čuti nekakve glasnije kritike - kako ćete dati manju ocjenu?', rekao je.



Avdagić je rekao da je do izražaja došla naša mogućnost improviziranja, što je pomoglo ne samo Hrvatskoj, već i čitavoj Europskoj uniji.



Prof. dr. sc. Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu predsjedanje je ocijenio dobrim. 0Hrvatska je pokazala da je izrazito snalažljiva', rekao je Bandov, dodavši da smo znali da će biti jako puno izazova - Brexit, migracije, pitanje tursko-grčke granice...



U krizi s koronavirusom Hrvatska je, kaže, kao predsjedavajuća vjerojatno učinila sve što je mogla. 'Kada je krenula kriza, pokazalo se da krizno upravljanje Europske unije nije na nivou na kojem bi moralo biti. Države su počele reagirati svaka zasebno', rekao je Bandov.



Bandov je rekao da počinjemo shvaćati da bez solidarnosti Europske unije uopće nema. 'Tu je utjecaj Hrvatske kao predsjedavajuće bio izrazito visok', rekao je Bandov, dodajući da je pitanje koridora nešto za što se Hrvatska izborila.



Tihomir Vinković, vanjskopolitički komentator HRT-a koji se javio iz Bruxellesa, rekao je da je Hrvatska ispunila jednu od glavnih zadaća ove Europske komisije. 'Hrvatska je napravila jedno digitalno predsjedništvo, jedno virtualno predsjedništvo koje je funkcioniralo daleko bolje nego što se očekivalo', rekao je Vinković.



Dodao je da su novinari u Bruxellesu na samom početku imali određenih poteškoća s načinom komuniciranja s dužnosnicima, ali i međusobno. Međutim, sad su do te mjere umreženi da mu je puno lakše raditi nego prije hrvatskog predsjedanja, istaknuo je.



Vinković je rekao da je u izbjegličkoj krizi s turskim otvaranjem granica Hrvatska brzo reagirala te da su uz čelnike Europskog parlamenta, Europske komisije i Europskog vijeća premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sve brzo organizirali u Bruxellesu. 'Imali smo to zadovoljstvo s povjerenicom koja se bavi unutarnjim poslovima i pravosuđem Ylvom Johansson čuti samo pohvale na račun Hrvatske', rekao je Vinković.



O proširenju, Brexitu...



Otvorena je i tema proširenja na zemlje zapadnog Balkana, a Avdagić je rekao da ne zna bi li neke druge zemlje, pogotovo zapadnije - ako eventualno isključimo Sloveniju, uopće bile zainteresirane da nastave s tom pričom. 'Mislim da bi susjedi trebali biti izuzetno zahvalni Hrvatskoj', rekao je Avdagić.



Bandov je rekao da će fond za oporavak sigurno biti ispregovaran do kraja godine, vjerojatno već za vrijeme ljeta. 'Bitno je kod višegodišnjeg proračuna EU-a da će on sigurno ići na nekoliko tema. Teme koje su sigurno bitne obilježit će i njemačko predsjedanje, one su na neki način obilježile i naš početak predsjedanja, a to su pitanja zelenih politika, održivih politika, digitalizacije, kohezije...', rekao je Bandov, dodavši da su to teme u kojima ćemo se morati dokazati.



Što se Brexita tiče, Metelko-Zgombić je rekla da postoji pregršt područja o kojima se treba pregovarati s Ujedinjenim Kraljevstvom. 'UK jednostavno ne želi u ovom trenutku ući u sva ta područja i s nama ih urediti. U biti ostaje otvoreno hoćemo li biti u stanju do kraja ove godine dogovoriti jedan svekolik, sveobuhvatni sporazum', rekla je.