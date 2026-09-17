Capak odgovorio na prozivke zbog Gospića: 'Nisam imao nikakve informacije'

U razgovoru za RTL Danas ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak potvrdio je da je od 32 uzorka samo jedan bio neispravan te da su s obzirom na to da su građani zabrinuti, uzeli uzorke do 1000 metara od odlagališta. Odgovorio je i na prozivke inicijative

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je rezultate opsežnog testiranja lokalno uzgojene hrane na području Gospića. Kako smo ranije pisali, 28. kolovoza prikupili su ukupno 32 uzorka hrane iz 13 domaćinstava koja proizvode hranu za vlastite potrebe.

Analizirano je 15 skupina proizvoda te su utvrdili da, prema priopćenju Zavoda, nema osnove za povezivanje nezakonitog odlagališta otpada s kontaminacijom lokalno proizvedene hrane niti za zaključak da ono predstavlja širi rizik za njezinu zdravstvenu ispravnost. U razgovoru s Dajanom Šošić za RTL Danas ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak potvrdio je da je od 32 uzorka samo jedan bio neispravan te da su s obzirom na to da su građani zabrinuti, uzeli uzorke do 1000 metara od odlagališta.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zašto je jedan povišene koncentracije? 'Uzeli smo 32 uzorka. jedan je samo bio neispravan. U ostalima nije bilo ni teških metala, ni PFAS-a. U jednom smo pronašli povišene koncentracije kadmija, više od maksimalno dopuštene koncentracije. Radi se o aroniji koja je uzorkovana na više od 1000 metara od odlagališta, ali to tumačimo tako da je to tlo na području Gospića vapnenačko i da veže kadmij. I inače bobičasto voće apsorbira kadmij i to tumačimo tako dok ne obavimo šira ispitivanja pa ćemo dati precizna tumačenja', kazao je. Budući da se u četvrtak sastao Znanstveni savjet, Capak je kazao da zaključci nisu doneseni, ali su, prema njegovim riječima, prodiskutirali dokumente te da im nedostaju još neki od njih.

'Sljedeći tjedan će biti iduća sjednica', kazao je. Na pitanje o prozivkama inicijative koja je organizirala prosvjed jer su rezultati objavljeni dvije godine kasnije, Capak je odgovorio: 'Upravno vijeće na svojim sjednicama ne diskutira o onome što se radi u laboratorijima, koji su rezultati ispitivanja, nego o poslovnim, financijskim, organizacijskim i drugim aspektima rada ustanove. Tako da ja nisam imao nikakve informacije o tome što se analizira u laboratoriju. A drugi aspekt toga je to što prema akreditacijskim pravilima svih akreditiranih laboratorija, oni ne mogu govoriti o rezultatima analiza ukoliko im naručitelj analize to poslovno ne dopusti, u ovom slučaju je to bio DORH. I za nas je prva informacija o tim ispitivanjima bila upravo kad je vještačenje objavljeno', rekao je za RTL Danas.