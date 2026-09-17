Gospićani se javili nakon sastanka o otpadu: Imaju nekoliko ključnih pitanja

''Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom Vlade RH i nadležnim tijelima jasno je komunicirano da postoje četiri modela, od koja dva nisu provediva. Dakle, taj zaključak smo imali prije dva mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima?'', stoji u objavi GI "Gospić je naš dom".

Navode i da je Znanstveni savjet, nakon tri sata sastanka, izašao s "izjavom da su diskutirali i da će nastaviti". ''Ako ne možemo mi kao građani dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik toga tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao i angažirao, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja' ', ističu iz Inicijative.

Prije svega, iz GI postavljaju pitanje tko je od struke radio kriterije za tehničku dokumentaciju prekrivanja, te jesu li stručnjaci potvrdili kako folija debljine 0.65 mm jamči da neće doći do proboja uslijed djelovanja vanjskih faktora . Ističu i da Znanstveni savjet najavljuje prekrivanje i tzv. crnog brda - 4500 tona razasutog opasnog otpada za koje je raspisana javna nabava za uklanjanje.

''Znači li to da je i ta nabava propala (treća po redu)? Zašto nema odluke?'', ističu u Građanskoj inicijativi te postavljaju pitanja jesu li znanstvenici potvrdili analize prema kojima Fond raspisuje natječaje te zašto cementare koje je Vlada ugovorila traže svoje analize ako analize postoje.

Inicijativa pita i je li struka uzela u obzir djelovanje podzemnih voda koje se podižu uslijed oborina i to unatoč površinskom prekrivanju te zaključno pita - ''Što je konkretno zaključak ovog savjeta osim daljnjih diskusija?''

Reakcija GI ''Gospić je naš dom'' uslijedila je nakon u četvrtak održane sjednice Znanstvenog savjeta za stručnu pomoć Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na kojoj su bile razmatrane dvije metode od kojih je jedna iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske, a druga je predobrada na mjestu deponija.