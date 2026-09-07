Otpad iz Gospića trebao je završiti u Zaprešiću: Smije li ga Tabak grupa uopće sanirati?

Potom su iz Tabak grupe rekli da će Fondu predložiti sanaciju otpada na samoj lokaciji u Gospiću, a ako Fond ne prihvati, da će odustati od ugovora.

Kako piše Ana Raić za Index , nakon što je Tabak grupa prvo objavila da će 650 tona otpada dovesti iz Gospića u Zaprešić kako bi ga obradila i preradila, stanovnici grada u blizini Zagreba pobunili su se.

Žalbeni postupak još traje, pa službeno Tabak grupa još nije dobila ugovor, ali već su najavljeni prosvjedi i inspekcije.

Za Index su rekli da je pritisak medija i građana postao prevelik te da će kroz nekoliko dana odlučiti što će učiniti. Još uvijek nisu službeno odustali od posla, već samo od plana da se otpad dovozi na obradu u Zaprešić.

No, ako Tabak grupa i službeno dobije ugovor, cijeli je niz nepoznanica.

Dokumentacija o javnoj nabavi pokazuje da Tabak grupa svoju tehničku i stručnu sposobnost dokazuje oslanjanjem na Tabakplast iz BiH. Ta se tvrtka, navodi Index, obvezala 'preuzeti kompletan reciklirani materijal iz pogona Tabak grupe'.

Tabak je pak ranije izjavio da bi materijal, nakon obrade, trebao biti poslan na najmanje 15 različitih adresa u EU i izvan nje. No, nigdje u dokumentaciji nema informacija o tim lokacijama. Dokumenti također ne pokazuju da će otpad iz Gospića pronaći put do BiH, već samo da se Tabakplast obvezao preuzeti 'reciklirani materijal'.

Pitanje je i ima li Tabak grupa odgovarajuću dozvolu da posao koji je Fond naručio. Njihova dozvola omogućuje držanje najviše 30 tona otpada na lokaciji. To ne isključuje obradu 650 tona otpada iz Gospića u etapama, ali isključuje da se sav otpad odjednom doveze u njihove prostore.

Problematično je i ima li Tabak grupa mogućnosti da provede sve postupke koje je Fond tražio u svojoj dokumentaciji. Kako piše Raić, u elaboratu Tabak grupe navodi se da u pogonu ne provode postupak predobrade i razvrstavanja, a Fond traži i manipulaciju i razvrstavanje otpada.

Dodatno, analize su pokazale da otpad sadrži mješavinu različitih polimera, dok elaborat Tabak grupe predviđa ulazak sirovine koja je pripremljena, razvrstana i očišćena te poznatog sastava zbog čega joj nije potrebna dodatna predobrada.

Zaprešićki gradonačelnik Željko Turk izjavio je da se utvrđuje ima li Tabak grupa sve potrebne dozvole, pogotovo jer se njihov pogon nalazi u gospodarskoj zoni, a ne u zoni namijenjenoj gospodarenju otpadom. Istaknuo je i da je zatražen izvanredan očevid od Zagrebačke županije, koja je izdala dozvolu Tabak grupi. Osim toga, Državnom je inspektoratu prijavljena i građevina u obliku šatora za koju Grad tvrdi da je bespravno sagrađena.

Što će Fond odlučiti i hoće li Tabak grupa zaista obaviti posao ili će od svega odustati, trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kad ističe rok za žalbu na izbor izvođača.