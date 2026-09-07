'Ni Zaprešić neće smeće': Građani spremaju novi prosvjed, javio se gradonačelnik

Kako javlja Marina Brcković za RTL Danas, direktor tvrtke, Ivan Tabak , rekao je je da će Fondu predložiti da otpad saniraju u samom Gospiću. Ako Fond ne prihvati novu metodologiju, ističe Tabak, odustat će od ugovora.

Tvrtka Tabak grupa trebala je 650 tona otpada dovesti u Zaprešić i preraditi u svom pogonu. Ali nakon što su se građani pobunili na društvenim mrežama i krenuli u organizaciju prosvjeda, iz Tabak grupe objavili su kako otpad ipak neće u Zaprešić.

Dodaje da su ponudu dali u najboljoj namjeri, ali su stvari izmaknule kontroli. Poručuje da više vole Zaprešić od posla.

Iz Fonda pak odgovaraju kako zahtjev, kao ni obavijest o mogućem odustajanju, za sad, nisu zaprimili. Ako stigne, dodaju, razmotrit će ga u skladu s procedurom javne nabave.

S druge strane, gradonačelnik Željko Turk, stao je pred novinare nakon sastanka s premijerom Plenkovićem i odmah rekao kako je od nadležnih institucija zatražio da provjere - ima li Tabak grupa sve dozvole.

'Temeljna rečenica koju sam rekao je da smo mi nadležne institucije zadužili da provjere ispravnost dobivanja svih potrebnih dokumenata i dozvola. Naš je stav i mišljenje da će institucije odgovoriti na način nama u prilog i da to smeće neće završiti u Zaprešiću', kaže gradonačelnik Željko Turk, a prenosi RTL Danas.

No, građani ne žele čekati. Svoje su negodovanje jasno rekli, a za subotu najavljuju prosvjed.

'Pitanje je i zašto 30 tona otpada stoji kod njih u dvorištu u Krapinskoj ulici. Zašto se to ne riješi? To je isto pitanje', rekao je za RTL Danas Vlado iz Zaprešića.

'Danas je na stranici Zaprešić online objavljeno da bi prosvjed trebao biti u subotu u 10 sati i da se kreće s Trga žrtava fašizma do ovog poslovnog prostora', kaže Jelena Oberman iz Zaprešića.

I gradonačelnik Turk daje podršku građanima, kad je u pitanju iskazivanje javnog interesa. No, dodaje kako osobno misli da do subote više neće biti potrebe za prosvjedom.

A tko će i kako sanirati 650 tona otpada iz Gospića, bit će poznato do kraja tjedna. Naime, do tad traje žalbeni rok.