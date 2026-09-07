Roditeljima prekipjelo: Škola je tek počela, a oni već spremaju prosvjed

Jer upravo se ova škola već godinama obnavlja. Djeca su se u nove učionice trebala vratiti 1. siječnja, ali je to odgođeno do početka ove školske godine. Međutim i taj je rok probijen, a kao novi je najavljen rujan sljedeće godine.

Roditelji su, s pravom, ljuti.

Kako javlja Sanja Vištica za Dnevnik Nove TV, djeca su razasuta po drugim školama, a roditelji spremaju prosvjed.

'Fijasko s obnovom osnovne škole Ivana Gorana Kovačića traje od 2022. godine. Nakon dva projekta, napokon su počeli radovi u studenom 2024. godine. Mi ponovno imamo produljenje roka duplo od strane grada. Učenici su se trebali vratiti 1. siječnja ove godine, a onda u rujnu. Mi sad vidimo da ništa niti od toga. Novi najavljeni rok je rujan sljedeće školske godine. Mi nemamo razloga vjerovati da će tome biti tako', ispričala je Ana Marija Vegar, članica radne skupine pri Školskom odboru OŠ Ivana Gorana Kovačića.