Milanovićev savjetnik ljut i na Bruxelles i na Vladu: 'Oko Mladića moramo biti čvrsti'

Orsat Miljenić je poručio da je nedopustivo da se Ratko Mladić veličao, a da službeni Bruxelles nije reagirao. Naveo je da Hrvatska mora blokirati ulazak Srbije u EU

Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na sprovodu u Beogradu te izostanak osude od strane Bruxellesa komentirao je u ponedjeljak i Orsat Miljenić. U svojem Facebook statusu, naveo je da se nada da današnji dan ne odražava stav većine srpskog naroda, navodeći da je Srbija imala kroz svoju povijest ljude koji su zaslužili ovakav tretman za razliku od Mladića. No, još je više razoračan europskim partnerima. 'Dok me zapravo ne čudi ponašanje režima Aleksandra Vučića, brine me ponašanje službenog Bruxellesa i čelnika ne samo institucija Europske unije, nego i većine država članica. Gotovo šutke, uz pokoje mlako upozorenje, inače glasni europski lideri prave se kao da ne čuju i ne vide što se događa u Srbiji', napisao je Miljenić.

Dodao je da ako je već europska administracija šutjela, da je onda hrvatska Vlada morala reagirati svim mehanizmima na raspolaganju. 'Uključujući i blokadu približavanja Srbije EU. U tome Vlada mora biti čvrsta, svjesna da su je birali hrvatski ljudi i da za njih radi te stoga ne smije popuštati pritiscima iz Bruxellesa, kojemu, čini se, ovakav srpski režim ne smeta. Tuđe politike i interesi ne smiju se prelamati preko naših leđa. Mala smo, ali ravnopravna članica EU. Mi odlučujemo i o tome tko će nam se i kada pridružiti i o tome što će i kakva će biti Unija. Europska unija je najbolje mjesto za život i takva mora ostati, ali takvu Uniju nećemo sačuvati ako će se s kriterijem za članstvo trgovati po potrebi i za nečije interese', rekao je Milanovićev savjetnik.