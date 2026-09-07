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FOTO Pogledajte nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom

M.Či.

07.09.2026 u 19:36

Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom
Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Grad Zagreb
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Još je svega nekoliko dana ostao do službenog otvorenja novog bazena u Španskom, a iz Grada Zagreba su, kao najavu, objavili nove fotografije

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je otvorenje bazena Špansko ovog tjedna.

Ova gradska investicija, vrijedna 34 milijuna eura, u cijelosti je financirana iz proračuna Grada Zagreba, a trebala bi građanima zapadnog dijela grada omogućiti novo mjesto za rekreaciju.

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Podsjetimo, radove je izvodila hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag dok arhitektonsko rješenje potpisuju Hrvoje Njirić iz ureda Njirić plus arhitekti i Ante Murales iz Studija Ante Murales.

Novi sportski kompleks zamišljen je kao moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za oko 300 gledatelja, a trebao je biti otvoren još u srpnju. No, zbog kašnjenja radova i čekanja uporabne dozvole, bit će otvoren tek u rujnu. 

Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom
  • Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom
  • Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom
  • Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom
Nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Grad Zagreb

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