FOTO Pogledajte nikad viđene fotografije novog bazena u Španskom

Ova gradska investicija, vrijedna 34 milijuna eura, u cijelosti je financirana iz proračuna Grada Zagreba, a trebala bi građanima zapadnog dijela grada omogućiti novo mjesto za rekreaciju.

Podsjetimo, radove je izvodila hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag dok arhitektonsko rješenje potpisuju Hrvoje Njirić iz ureda Njirić plus arhitekti i Ante Murales iz Studija Ante Murales.

Novi sportski kompleks zamišljen je kao moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za oko 300 gledatelja, a trebao je biti otvoren još u srpnju. No, zbog kašnjenja radova i čekanja uporabne dozvole, bit će otvoren tek u rujnu.