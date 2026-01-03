Otkriveno u kakvom su stanju ozlijeđeni u stravičnom požaru u Švicarskoj

Pedeset pacijenata bit će prebačeno do nedjelje, navodi se, a primit će ih bolnice u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Belgiji.

Četrdeset, uglavnom mladih ljudi, poginulo je u požaru u baru na skijalištu dok su slavili Novu godinu. Vjeruje se da se izolacijski materijal na stropu zapalio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropu. Većina gostiju u baru bili su mladi.

Kathrin Neuhaus, voditeljica centra za opekline u dječjoj bolnici u Zürichu, rekla je za televizijsku postaju SRF da se tamo liječi petero maloljetnika. Neki su zadobili opekline na više od 70 posto tijela, izjavila je.