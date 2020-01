Osumnjičenom za ubojstva u Splitu prijeti maksimalna kazna od 50 godina zatvora

Tportalu je u subotu kasno navečer iz policijskih izvora neslužbeno potvrđeno da je osoba koja je privedena pod sumnjom da je počinila ubojstva Filip Zavadlav. On je nakon uhićenja odveden u KBC Split radi psihijatrijskog pregleda, a u nedjelju ujutro odveden je u Županijsko državno odvjetništvo radi daljnjeg postupanja.

Zavadlava će, prema zasad neslužbenim informacijama, prijaviti za kazneno djelo teškog ubojstva, što znači da mu prijeti kazna dugotrajnog zatvora i do 50 godina. Prijava će biti tako kvalificirana jer su ljudi pobijeni na okrutan način. Paić je u Radmilovićevoj ulici ustrijeljen s leđa. Istraživala se informacija da je on kolateralna žrtva jer mu je ubojica zamijenio identitet zbog motocikla, no to nije potvrđeno jer osumnjičeni i dalje ne govori.

Kazna od 50 godina zatvora može se izreći kao jedinstvena kazna za više teških kaznenih djela koja se pojedinačno kažnjavaju do 40 godina zatvora. U Hrvatskoj takva, zakonski maksimalna kazna, još nije izrečena.