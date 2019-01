Ostojić: Nadam se da se Josipović ne vraća u SDP radi toga da bi bio kandidat stranke za predsjednika RH

Iako priča o povratku Ive Josipovića u SDP-u još nije gotova, u kuloarima se može čuti da nisu svi oduševljeni tom straom/novom akvizicijom. Kako gledaju na povratak bivšeg kolege priupitali smo i neke od SDP-ovaca u Saboru

'Bivši predsjednik države gospodin Josipović u svojim javnim nastupima i vrijednostima za koje se zalagao tijekom svog mandata i nakon svog mandata nije ni u čemu odstupio od onih vrijednosti koje je zastupao dok je bio član SDP-a ili je u ime SDP-a obnašao dužnost predsjednika Republike. I u tom smislu ne vidim zapreke da nam se pridruži ako to želi', komentirao je mogući povratak bivšeg kolege predsjednik SDP-ovog kluba zastupnika Arsen Bauk novinarima u Saboru.

'Bolje da se Josipović vraća u SDP nego u neku drugu stranku, ali ako je to pod određenim uvjetima mislim da to nije dobro', prokomentirao je SDP-ov Ranko Ostojić.

Kaže da povratak u bivšu stranku nije uvod u njegovu kandidaturu za predsjednika države, no priznaje da će, vrati li se Josipović u stranku, imati prava kao i svi drugi članovi.

Protiv povratka bivšeg kolege ništa protiv nema ni SDP-ov Gordan Maras, no za njega samo jedna osoba može biti SDP-ov kandidat za predsjednika države.

'SDP-ov kandidat za predsjednika mora biti onaj koji najbolje predstavlja SDP i ima najviše šanse konkurirati lošoj predsjednici koju sad imamo na poziciji. Koji nudi vrlo jasnu i čvrstu politiku, drugačiju od ove koju imamo, koja je puna ispraznosti, trčanja po utakmicama, a iza te politike nije ostalo ništa unatoč pompoznim najavama o najbogatijoj zemlji na svijetu, preseljenju s Pantovčaka. Moj stav, ne govorim tu o imenima, naš kandidat mora biti onaj koji ima čvrsti stav. Vidimo da neki kandidati SDP-a u anketama kotiraju vrlo dobro, kao drugi, iako se još nisu kandidirali. Tako da ne znam zašto ste spomenuli Ivu Josipovića. SDP ima članice i članove koji također mogu biti kandidati. Naš kandidat treba biti osoba koja oma realnu šansu na tim izborima napraviti dobar rezultat i pobijediti. Pogledajte ankete pa zaključite tko bi to mogao biti', kazao je Maras.

Na pitanje da li je to Zoran Milanović, Maras odgovara: 'Što se mene tiče, naravno. Ja u ovom trenutku ne vidim boljeg kandidata u javnosti, mada on još uvijek ne najavljuje kandidaturu, odnosno nije rekao da će se kandidirati. Da, Zoran Milanović bi mogao sigurno pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović na tim izborima, ja bih volio da on bude kandidat. Apsolutno cijela ljevica treba stati iza jednog kandidata.'