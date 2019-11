Osječki HDZ u ofenzivi; žele smijeniti čelnika Gradskog vijeća jer savjetuje Miroslava Škoru u kampanji

Aktualni predsjednik osječkog Gradskog vijeća Željko Požega jedan je od savjetnika predsjedničke kampanje Miroslava Škore kojemu je bio i mentor na doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Našao se zbog toga na udaru osječkog HDZ-a koji je pokrenuo akciju njegove smjene

'I do mene su došle kuloarske priče kako je jedan od razloga zbog kojih me HDZ želi smijeniti to što savjetodavno pomažem svome prijatelju Miroslavu Škori i da će to biti učinjeno, između ostalih, i preko kolega Dragana Vulina i Karla Šatvara, koji su već dvije i pol godine dio vladajuće većine. Službeno o tome sa mnom nitko nije razgovarao i ja svoj posao radim odgovorno i pošteno. Iskreno, ako se to dogodi, ne znam što će HDZ time dobiti, osim opstruiranja rada legalno izabranog gradonačelnika Vrkića', rekao je za Jutarnji list Željko Požega.

Šef izborne kampanje aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i osječko-baranjski župan Ivan Anušić kratko je komentirao kako se za takve informacije mora pitati predsjednika osječkog HDZ-a Ivana Radića.