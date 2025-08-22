jaka kiša

VIDEO Biograd na Moru: Poplavile ulice, izbili šahtovi: 'Ovo je strašno'

22.08.2025 u 09:10

Potopljene ulice zbog obilne kiše, ilustracija
Promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na Jadranu su u prvom dijelu dana još moguća grmljavinska nevremena, prognoza je DHMZ-a za petak u kojem će dnevna temperatura biti uglavnom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva

Jaka kiša pogodila je noćas Biograd na Moru te su velike količine oborina poplavile brojne ulice, a izbijeno je i nekoliko šahtova.

'Nisam domaći i ne znam je li ovo čest slučaj ovdje kad pada kiša, ali ovo je strašno. Ulice su poplavljene, a vidim da su domaći iznenađeni i pretpostavljam da je to rijetko. Kiša je toliko padala da nije ni čudo, a još uvijek pada', rekao je građanin koji se zatekao u Biogradu za 24 sata.

Vatrogasci nisu imali intervencija, a i noć im je bila mirna, kažu za 24sata iz Javne vatrogasne postrojbe Biograda na Moru.

Potopljene ulice, ilustracija
Olujno nevrijeme u Osijeku

Tijekom olujnog nevremena koje je u četvrtak popodne zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije zaprimljeno je više od 120 poziva građana, a među većim štetama evidentirano je oštećenje krovišta na županijskom Gospodarskom centru, izvijestio je u petak osječki Centar 112. Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice.

Nevrijeme u Slavonskom Brodu
Nevrijeme u Slavonskom Brodu

Kakvo nas vrijeme čeka narednih dana

Inače, petak će donijeti više sunčanih razdoblja, no i niže temperature u odnosu na prethodne dane. Vrijeme će i dalje biti nestabilno, osobito u prijepodnevnim satima, u kojima se očekuje kiša, mjestimice praćena grmljavinom. Na Jadranu su moguća i izraženija nevremena, a poslijepodne će postupno jačati bura.

Prognoza za petak
Tijekom vikenda prevladavat će stabilnije i sunčanije vrijeme. Kiša će biti rjeđa i znatno slabija nego proteklih dana, u kojima je ponegdje pala i u obilnijim količinama. Opširniju prognozu pročitajte ovdje.

HAK je pak izvijestio da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

