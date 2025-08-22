VIDEO Biograd na Moru: Poplavile ulice, izbili šahtovi: 'Ovo je strašno'

Promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na Jadranu su u prvom dijelu dana još moguća grmljavinska nevremena, prognoza je DHMZ-a za petak u kojem će dnevna temperatura biti uglavnom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva

Jaka kiša pogodila je noćas Biograd na Moru te su velike količine oborina poplavile brojne ulice, a izbijeno je i nekoliko šahtova. 'Nisam domaći i ne znam je li ovo čest slučaj ovdje kad pada kiša, ali ovo je strašno. Ulice su poplavljene, a vidim da su domaći iznenađeni i pretpostavljam da je to rijetko. Kiša je toliko padala da nije ni čudo, a još uvijek pada', rekao je građanin koji se zatekao u Biogradu za 24 sata.

Vatrogasci nisu imali intervencija, a i noć im je bila mirna, kažu za 24sata iz Javne vatrogasne postrojbe Biograda na Moru.

Olujno nevrijeme u Osijeku Tijekom olujnog nevremena koje je u četvrtak popodne zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije zaprimljeno je više od 120 poziva građana, a među većim štetama evidentirano je oštećenje krovišta na županijskom Gospodarskom centru, izvijestio je u petak osječki Centar 112. Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice.

Nevrijeme u Slavonskom Brodu Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galović







+15 Nevrijeme u Slavonskom Brodu Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galović

Kakvo nas vrijeme čeka narednih dana Inače, petak će donijeti više sunčanih razdoblja, no i niže temperature u odnosu na prethodne dane. Vrijeme će i dalje biti nestabilno, osobito u prijepodnevnim satima, u kojima se očekuje kiša, mjestimice praćena grmljavinom. Na Jadranu su moguća i izraženija nevremena, a poslijepodne će postupno jačati bura.