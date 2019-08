Grabar Kitarović ima vrhunski nastup, neću puno mijenjati. Iz Zagreba će u kampanju, ali ne padobranom. Brkić? Izuzetno kvalitetan čovjek

U vruću fotelju voditelja izborne kampanje aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović sjeda osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Politikom se, kako kaže, počeo baviti iz protesta. Startao je kao pravaš i načelnik Općine Antunovac 2005., a četiri godine kasnije postaje nezavisan. Iz tih ga je redova kao 'kapitalni politički ulov' u HDZ 2011. doveo tadašnji ministar branitelja i predsjednik osječko-baranjskog HDZ-a Tomislav Ivić. Jednu od najuspješnijih hrvatskih općina nadomak Osijeka Anušić je vodio 12 godina. S tom se funkcijom oprostio na posljednjim lokalnim izborima, kad je iz vodeće osječko-baranjske fotelje istisnuo HDSSB-ova disidenta Vladimira Šišljagića

S Ivanom Anušićem razgovarali smo u njegovu uredu župana u sjedištu Osječko-baranjske županije, na glavnom osječkom trgu. Opušten i nasmijan, ovaj 46-godišnji otac četvero djece, po struci viši trener sportske rekreacije s diplomom zagrebačkog Kineziološkog fakulteta koji se profesionalno bavio borilačkim sportovima, unatoč brojnim telefonskim pozivima od ranog jutra sve je unaprijed dogovorene stranke primao po rasporedu. Jeste li iznenađeni imenovanjem voditeljem izborne kampanje aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović? Ne mogu reći da sam iznenađen, ali ni da sam to očekivao. Dogodilo se to kroz nekoliko razgovara, odrađenih susreta. Na kraju je došla predsjednica i pitala me imam li volju i želju to raditi. Prije svega, meni je ovo čast jer sam dobio priliku voditi stožer aktualne predsjednice Republike Hrvatske u njezinoj kampanji za drugi mandat. Istovremeno je to obveza, dužnost i odgovornost. Na kraju krajeva, kao što sam znao reći, ja sam član HDZ-a i zadatke koji se stavljaju ispred mene kao dužnosnika, jer sam i član Predsjedništva HDZ-a, naravno da ću odraditi. Koliko ste dugo u HDZ-u? Član sam HDZ-a od siječnja 2011.

U kakvim ste odnosima bili s Tomislavom Karamarkom? Korektnim. Bio je to odnos kakav imam s predsjednikom stranke. Za njegova predsjedanja HDZ-om na prijevremenim unutarstranačkim izborima izabran sam za predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Jeste li i dalje u kontaktu s njim? Ne. Otkako je dao ostavku na mjesto predsjednika stranke, više nije bilo potrebe ni prilike da se čujemo. Koliko dugo poznajete aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović? Upoznao sam je na proslavi Oluje na kninskoj tvrđavi 2014. godine.

>>> Tko je HDZ-ov slavonski odlikaš, bivši pravaš, sportaš i Brkićev ratni drug Smatrate li to vrhuncem svoje političke karijere? Moja politička karijera razvijala se dosta neplanski. Politikom sam se počeo baviti 2005. Nakon razvojačenja i umirovljenja iz 3. gardijske brigade vratio sam se i živio u svojem Antunovcu. Prošlo je tada osam godina od povratka. Imao sam ideju, želju, volju i snagu napraviti nešto za svoje selo, općinu u kojoj živim. Bilo mi je 35 godina i nisam bio spreman za mirovinu. Krenuo sam na vlastitu inicijativu i pobijedio na lokalnim izborima. I onda je sve krenulo u smjeru u kojem je išlo. Bio sam tri puta načelnik općine. Nakon izlaska iz HSP-a u siječnju 2011. učlanio sam se u HDZ. Napravio sam to iz jednog razloga, a to se sada i dokazuje - jer je HDZ bio najspremniji za određene promjene. Tog siječnja 2011. trajali su 'Facebook prosvjedi' protiv HDZ-a. Članovi HDSSB-a tada su zapalili zastavu HDZ-a, razbili ulazna vrata u stranku, kao i ploču. U meni je to izazvalo neki protest. Želio sam se uključiti. Možda okrenuti HDZ, koji je tada stvarno jako loše stajao ovdje, u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, ponajprije uz pomoć birača. Ljudi su nas podržali 2017., kad smo vratili HDZ na mjesto izvršne vlasti u Osječko-baranjskoj županiji.

Što mislite o intervjuu predsjednice za Hrvatski tjednik? Svaki tjednik, dnevne novine, portal, televizija pokušavaju i žele dobiti intervju od relevantnih ljudi iz Hrvatske, regije, svijeta, kako god. Tako i s Kolindom Grabar Kitarović. I uspjeli su. Nema tu ništa pretjerano sporno. Ona je predsjednica, javna osoba i njezina je obveza davati intervjue, informacije novinaru koji pita. Isto bi pitanje bilo i da je intervju dan nekom ekstremno lijevom. A o relativizaciji zločina Ante Pavelića? Vrijeme je da napokon komentari o Anti Paveliću, Drugom svjetskom ratu, ustašama i partizanima uđu u prostor koji zaslužuju, a to je povijest te arhivi i muzeji. Politički je to apsolutno nebitno za budućnost Hrvatske i nevažno za budućnost naše djece. Time se trebaju baviti povjesničari i znanstvenici. Danas je 2019., a temelj moderne države su Domovinski rat i njegove vrijednosti. Sve što trebamo napraviti jest otrgnuti se iz ralja prošlosti i okrenuti budućnosti. Što planirate promijeniti u nastupu predsjednice? Ništa ja puno ne bih konkretno mijenjao. Predsjednica je svoj posao u ovih pet godina, u usporedbi s nekim drugim predsjednicima, vrhunski odradila. Štitila je i radila u korist Republike Hrvatske, a to mi je ključno. Svaki od naših političara, nevažno je li na višoj ili nižoj razini, svaki potez koji povuče ne treba biti u njegovu korist, ni korist stranke ili političke opcije, nego države. Ona je to radila i dok je bila ministrica vanjskih poslova i kada je bila veleposlanica Hrvatske u SAD-u, ali i kada je bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, što ju je definiralo kao iskusnu političarku koju u pravilu ne treba ispravljati u onome što radi. Nisam PR-ovac, ali u svakom slučaju s predsjednicom će određene taktike te strategije razvijati i raditi ljudi zaduženi za taj dio.

Kome će se obraćati? Apsolutno svima. Predsjednica Republike Hrvatske nije predsjednica samo jedne populacije, i ne samo jedne političke opcije, nego Hrvatske i svih onih koji žive u njoj. Obraćamo se svim generacijama, skupinama, onima koji trebaju znati na koji način će se Hrvatska kretati u budućnosti, koji će biti ključni potezi što će se povlačiti. Ali ostavimo to ipak za samu kampanju koja će biti afirmativna, bez ikakvih teških riječi. A kada će krenuti u kampanju? Vjerojatno početkom rujna. Odakle? Zagreb. Hoće li za početak kampanje skočiti padobranom? Ne. Čuo sam to i ja, ali neće. Što ćete učiniti s pozicijom župana - kako ćete uskladiti obveze? Dužnost na koju sam izabran je ona za koju se ne prima apsolutno nikakva naknada. Radit ću ju paralelno s ovom županskom, za koju sam plaćen. Meni će to osobno iziskivati puno više obveza, slobodnog vremena gotovo neću imati, ali svjestan sam toga i spreman sam tako napraviti. Do početka one prave kampanje ima još vremena, taj vrhunac neće trajati predugo. Računamo da će drugi krug izbora završiti krajem prosinca, početkom siječnja. Mislim da ću izgurati ova tri, četiri mjeseca takvim tempom. Izgurao sam i puno žešći. Što će reći obitelj? Oni su definitivno najveći gubitnici u ovom svemu. Oni najviše trpe jer najmanje vremena provodim kod kuće. Osijek je prepoznatljiv po Miroslavu Škori. Poznajete li se? Da, poznajemo se. Što mislite o njegovoj kandidaturi? Ne bih komentirao to. Dugo godina je na estradi, pjevač, zabavljač i cijenim ga i poštujem kao takvog. Što mislim o njegovoj političkoj kandidaturi? Ne znam. Ja sam uvijek za ono da se svi bavimo onim u čemu smo najbolji. Svatko se ima pravo kandidirati. Želim mu sreću.