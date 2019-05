Osječanin koji je doktorirao na komarcima: Uvijek su me fascinirale male životinje prilagodljive na sve uvjete

Osječki biolog Enrih Merdić svoj je višegodišnji znanstveni rad posvetio komarcima, za mnoge, nasrtljivim letećim napasnicima. Bio je prvi u Hrvatskoj, a dosad je odgojio ekipu znanstvenika koji se bave upravo istim poslom – proučavanjem komaraca. U razgovoru za tportal Enrih Merdić s Odjela za biologiju osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera otkriva odakle ljubav prema njima, koliko vrsta ima na svijetu, ali i gdje živi najopasniji komarac te koliko ih je u Hrvatskoj

'Imamo impresivan broj komaraca u Hrvatskoj s obzirom na veličinu zemlje, a u odnosu na cijelu Europu. No za jednog biologa to nije ništa čudno jer na našem prostoru miješaju se dva velika zoogeografska područja, a unutar njih još dvije zone. Svako od tih područja nosi neke nove vrste, pa imamo različite komarce u panonskom dijelu Hrvatske od onih u gorskom', objašnjava prof.dr.sc. Merdić, napominjući kako je Europa smještena u generalno umjerenom pojasu dok su komarci po raznolikosti broja vrsta vezani uz tropske krajeve.

'Kada zađemo u šumu, onda vidimo koliko su komarci agresivni, antropofilni, jer vrlo rado napadaju čovjeka. Ovdje imamo najviše poplavnih komaraca, koji su zoofilna vrsta, ali ako nemaju ništa drugo, napast će čovjeka. Nedavno je na naš prostor došao i tigrasti komarac, izrazito agresivan prema čovjeku, koji ima legla u njegovoj neposrednoj blizini, a napada cijeli dan. U principu, većina komaraca na ovom našem prostoru zapravo su one vrste koje napadaju kada se izrazito mijenja intenzitet svjetlosti, u sumrak ili zoru. To su im dva pika aktivnosti. Zato, primjerice, kada se predvečer šećemo na određenom mjestu imamo roj komaraca oko nas, a samo sat vremena prije na istom tom mjestu nije bilo nijednog', objašnjava.

'Nema županije u kojoj ga nema, u gradovima više, u selima manje. On je vrlo potencijalan vektor. Na našu sreću, na našim područjima nema virusa koje bi prenio. Tu i tamo se pojave neki virusi, neke bolesti na određenom prostoru, ali to do sada u Europi nije bilo u nekim velikim razmjerima kao u tropima, u kojima su prisutne malarija, žuta i denga groznica', poručuje Merdić.

Ovaj znanstvenik ističe i kako je nakon Drugog svjetskog rata na području južne Dalmacije, u dolini Neretve, zabilježena pojava malarije. Bolest je prenijela vrsta malaričnog komarca.

'Malarija je reducirana do 1948. godine, nema je više. Onda je krenula meliorizacija toga prostora, a ti su komarci gotovo nestali, pa kada sad kažem da postoje ugrožene vrste životinja i da je među njima malarični komarac ugrožena vrsta na tom području, gledaju me i pitaju jesam li normalan. No kao biolog moram reći da je nekada bio velik broj tih jedinki, a danas ih se jedva može pronaći', kaže on.

Merdić dodaje kako u svakoj europskoj državi ima više komaraca na određenom mjestu nego na nekom drugom. Komaraca, nabraja on, tako ima u dolini rijeke Rhone u Francuskoj, u južnom Porajnju u Njemačkoj, gdje postoje vrlo slični uvjeti kao u istočnoj Hrvatskoj, ali postoje određena područja i u Poljskoj, Grčkoj, Italiji te Švedskoj u kojima se javljaju velike količine komaraca sličnih vrsta kao i kod nas.

'Velik broj znanstvenika u svijetu istražuje komarce. Možemo reći kako je to privilegirana skupina životinja, odnosno jedna od najistraženijih grupa zbog dosađivanja čovjeku, kao i svoje uloge u prijenosu bolesti', zaključuje ovaj osječki biolog.