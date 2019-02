Osječanka krenula u nepoznato, samozaposlila se i uspjela - ovo je njezina formula

Nikada se nije zamišljala u uredu pa je s tek napunjene 22 godine odlučila pokrenuti svoj posao. Godinu dana se raspitivala, skupljala informacije i potrebne dokumente. Iza Osječanke Albine Perić sada je već četiri godine rada u vlastitoj cvjećarnici. Otisnula se u nepoznato, samozaposlila, a za tportal ova mlada poduzetnica otkrila je svoju formulu uspjeha

Nije joj bilo lako, priznaje. S Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za start i poticaj tada je dobila 25.000 kuna. Istopilo se to vrlo brzo, već do Uskrsa. A trebalo je preživjeti još cijelu godinu.

'Bilo je teško jer nisam imala neke velike ušteđevine. Razmišljala sam o tome kako dalje, što smisliti. I onda mi je sinula ideja. Napravila sam zečića od pruća, kupila ga je poznanica i podigla fotografiju na društvene mreže. Proširilo se to vrlo brzo pa su mi se počeli javljati ljudi iz cijele Hrvatske, od Dubrovnika, preko Zagreba, do Istre', opisuje kako ju je to lansiralo među poduzetnike za koje nije važno gdje su, nego što i kako rade.

Ideje za dekoracije su se poslije toga nizale kako su slijedili blagdani i praznici u kalendaru, ali i osobni događaji pojedinaca, od Uskrsa do Božića, od Valentinova do Majčinog dana, uz krštenja, pričesti i vjenčanja. Inspiraciju pronalazi u engleskim vrtovima zbog, kako kaže, njihove elegancije, profinjenosti i jednostavnosti. Predah i zalet za novu sezonu uvijek hvata u siječnju.