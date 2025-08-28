Direktor benkovačkog festivala pisao Plenkoviću: 'Molim premijera da pročita program'

Istinu je premijer rekao da mi je žao što sam svojom umjetničkom slobodom kao urednik oblikovanja NOSI SE festivala izazvao srdžbu dijela populacije branitelja, to sam im i rekao u osobnom kontaktu, u pristojnom razgovoru – pri tome stojim i dalje. Žao mi je – malo sam se preigrao kako bih privukao pažnju svojim pokušajem igre asocijacija. Ostaje pitanje što ćemo s umjetničkom slobodom – ili slobodom izražavanja uopće?', piše Aras, navodi N1.

'Čestitam i zahvaljujem na tome, nisam ni sumnjao. Ali ta je izjava ipak selektivna, proizlazi iz dezinformacije i ne dopušta ni naslutiti da ovom slučaju i ovakvoj atmosferi prethode poruke i aktivnosti najviše državne politike.

Juraj Aras u priopćenju upućenom premijeru Andreju Plenkoviću piše kako je 'malo pretjerao' u nastojanju da privuče pažnju. Ističe kako je priopćenje 'gospodina Andreja Plenkovića vrlo odmjereno' te da je poslana poruka smirivanja tenzija i obrane svake slobode pa i umjetničke.

'Ali za premijera i javnost važno je da se držimo činjenica:

– pobuna kreće prvenstveno s osobne i lokalne netrpeljivosti prema jednoj mladoj ženi, prijateljici i kolegici Meliti Vrsaljko pa onda prema Oliveru Frljiću koji niti je trebao doći niti ga poznajem i prema Marku Vučetiću, filozofu, a tek onda posredno prema programu – točnije imaginaciji programa koja ne korespondira sa stvarnošću.

– festival NOSI SE ove se godine bavi temom rata generalno i globalno, njegovim mehanizmima, historiografijom i osobnim iskustvima kako bi publika kroz umjetničke radove i dijalog doživjela katarzu. Rat je, na žalost, dio naše stvarnosti u ovom vremenu. Analizom i dekonstrukcijom otkrivamo istinu koja je terapijska i prevenira naša impulzivna ponašanja.

– tema nije Domovinski rat, to je impulzivno i bez razumijevanja izmišljena teza – osim filma Mirotvorac u kojem je tema ugroženo mirotvorstvo, a iz vremena je Domovinskog rata.

– U cilju preciznosti: razgovor nakon filma nazvan je “Analitika državnih i paradržavnih oblika provokacije zločina u ime viših ciljeva”, – opet s generalnog stanovišta, od teksta Alfreda Jarryja s kraja 19. stoljeća, preko zbijega u El Shatt do osobnih iskustava kroz umjetnička djela i koncertne izvedbe Damira Avdića, kritičara kapitalizma i fašizma u globalnom svijetu.

– ničeg uvredljivog u programu festivala nema ni za Domovinski rat ni za Republiku Hrvatsku

Molim premijera da pročita program i ne nasjeda dezinformacijama iz javnog prostora', dodaje Aras koji dalje nastavlja kako su se 'svi malo preigrali'.

'Ja, dio branitelja i dio javnosti – ni u tome nema ništa strašno, ako se ne koriste nasilne metode. Bilo bi dobro da i premijer prizna da se visoka politika preigrala s političkim trgovinama koje utječu na ovakvu atmosferu u društvu te poduzme jasnije i konkretnije poteze prema očuvanju ustavnih vrednota', poručio je Aras.