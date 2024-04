Orešković odgovorila Karamarku citirajući Plenkovićeve riječi iz 2016.

Njezin odgovor prenosimo u cijelosti:

'Od modernih političara očekuju se najviši standardi, transparentnosti, odgovornosti i integriteta, što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje'. Nisu to moje riječi, to je poručio Andrej Plenković na Općem saboru HDZ-a u svibnju 2016., netom uoči Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Tada, s pozicije zastupnika u Europskom parlamentu, Andrej Plenković je govorio kako stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Da je Tomislav Karamarko domoljuban, kao što se lažno predstavlja, tada bi na XX. Općem saboru HDZ-a u ožujku ove godine stao za govornicu ispred okupljenih HDZ-ovaca, pa na to podsjetio Andreja Plenkovića i zagrmio, Hrvatska ne može biti talac korupcije koju njegov HDZ stvara.