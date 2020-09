Orešković: Milanovićeve optužbe uzdrmale su same temelje ove države. Sabor bi trebao sve navode detaljno preispitati

Saborska zastupnica Stranke s imenom i prezimenom (SIP) Dalija Orešković rekla je u srijedu da nije protiv osnivanja saborskog istražnog povjerenstva vezanog uz aferu Janaf te je poručila kako treba prestati štititi sustav koji čuva "majstore iluzija"

Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo) rekla je novinarima kako je to iznimno ozbiljna afera koja ide do samog vrha vlasti, tj. do samog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Smatra i kako jučerašnja izjava Zorana Milanovića nije samo uobičajeno prepucavanje između predsjednika države i parlamentarne većine. "Radi se o optužbama koje su uzdrmale ili bi trebale uzdrmati same temelje ove države. Mislim da je na Hrvatskom saboru zadatak i odgovornost da sve navode detaljno preispita jer za to ima sve potrebne ustavne alate", rekla je Orešković.

"Javnost i mi kao zastupnici kojima je zadaća kontrolirati Vladu ne možemo zapravo saznati je li premijer u trenutku kada je ponovno imenovao Dragana Kovačevića na čelo Janafa znao ili nije da se protiv njega vodi istraga. On tvrdi da to nije znao. Iskreno, meni je to teško vjerovati. Međutim, čak i ako nije znao, moramo se zapitati jesu li takve situacije dopustive da imenujemo na čela strateških kompanija osobe koje su duboko kompromitirane u istragama, i to upravo za kaznena djela korupcije", rekla je.

Smatra kako bi bilo važno da se ustanovi praksa obaveznih sigurnosnih provjera za sve osobe koje stupaju na čelo javnih kompanija.

Dodala je i kako se slažu s tim da ni premijer ni ministar unutarnjih poslova ne trebaju znati za tajne istrage koje se provode unutar policije jer bi mogle biti kompromitirane, ali u trenutku kada dođe do javnog natječaja i postoji osoba koja je kompromitirana - premijer i ministar unutarnjih poslova moraju znati da postoji sigurnosna zapreka.

Drži kako je ta afera ozbiljna kriza koja pokazuje da cijeli sustav borbe protiv korupcije ne funkcionira dobro, nemamo dobre preventivne mehanizme te imamo ozbiljan problem s političkim kompromisima i trgovinama koje su se, smatra, očito radile u tom slučaju.

"Ako je premijer znao ili imao bilo kakvu informaciju da je Kovačević kompromitiran, on ga nije smio ponovno imenovati na čelo Janafa", istaknula je.

Benčić je rekla i kako se sada ne zna kome je mito bilo dano jer postoji informacija da su se vrećice nosile u klub u kojem je bio veliki broj ljudi od kojih neki i vrlo istaknuti i štićene osobe. Benčić je podsjetila i kako je to bilo vrijeme kada još nisu bili gotovi izbori u HDZ-u, radilo se o kampanji za predsjednika Republike i tada nije bilo uhićenja iako su za to postojale sve pretpostavke, što, drži, možda može dovesti i do propasti tog slučaja na sudu.

Benčić velikim problemom smatra i činjenicu da dolazi do "probijanja mjera" i na temelju čega padaju i istrage. Poručila je i kako treba napraviti temeljitu reviziju tog sustava i vidjeti zbog čega i u kojem dijelu pucaju mjere te kako to prevenirati.