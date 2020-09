Oporba pokreće istražno povjerenstvo o radu DORH-a

Nakon sastanka predstavnika lijeve i desne oporbe oko osnivanja istražnog povjerenstva o radu DORH-a u srijedu je pokretač inicijative Nikola Grmoja (Most) izvijestio kako je dogovoreno da će oporba zajednički prionuti izradi odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva.

Svaki od oporbenih Klubova dat će jednog zastupnika i nekoga iz stručnih službi kako bi sastavili taj okvir, najavio je Grmoja novinarima dodavši da bi povjerenstvo ispitivalo utjecaj politike i izvršne vlasti na rad neovisnih institucija.

“Želimo to napraviti da bude dobro i da povjerenstvo može početi s radom. Znamo da ćemo biti izloženi opstrukcijama vladajućih, tako da se nećemo voditi time koliko će nam to vremena uzeti, nego da to bude što kvalitetnije”, odgovorio je na pitanje kada bi zahtjev mogao biti upućen u parlamentarnu proceduru.

“Cilj nam je saznati kakav je bio utjecaj izvršne vlasti, prvenstveno predsjednika Vlade i ministra, na DORH i policiju. Ali iz istrage koju planiramo provesti kroz saborsko istražno povjerenstvo neće biti izuzeti ni ostali akteri, ne mislimo nikoga štedjeti", naglasio je Grmoja.