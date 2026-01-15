druže, franjo

Orešković: HDZ skreće s Tuđmanova puta u kolosjek fašizma

V. B./Hina

15.01.2026 u 22:59

Dalija Orešković
Dalija Orešković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Saborski zastupnici složili su se u četvrtak da se međunarodni poredak mijenja, da Europa i svijet više nisu svijet kakav je bio prije samo nekoliko godina i u kojem teritorijalne pretenzije više nisu eksces

"Živimo u vremenu u kojem se u samo nekoliko mjeseci dogodi toliko toga da nam se čini da smo preživjeli jedno desetljeće", rekla je Jelena Miloš (Klub Možemo!) tijekom rasprave o izviješću premijera Andreja Plenkovića o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima 23. listopada i 18. prosinca prošle godine.

Miloš (Možemo): Svijet je danas kao veliki potres koji nikako da prestane

Upozorila je da svijet danas izgleda kao "veliki potres koji nikako da prestane", a ozbiljne krize prošle godine samo su se produbile.

Mišel Jakšić (Klub SDP-a) naglasio je da će sve to i pred Hrvatsku donijeti jako puno izazova, posebice vezano uz štićenje interesa građana, gospodarstva te nacionalnih interesa. Smatra da je današnji trenutak Europe i svijeta takav da bez obzira na političke razlike je potrebno puno više komunikacije, dijaloga i uvažavanja te traženja mogućnosti za zajednička stajališta kojima će e štititi i braniti interese RH.

vezane vijesti

Potrebna je, kaže, komunikacija između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, kao i drugačija komunikacija unutar Sabora. "Ako ćemo biti zajedno, tada ćemo najbolje i štititi interese Republike Hrvatske", istaknuo je.

Jakšić je upozorio i da korištenjem europskih fondova nije učinjeno dovoljno kako bi se u Hrvatskoj promijenio gospodarski model jer nismo samodostatni u poljoprivredi, energetici, industriji i sl.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) rekla je da izviješća pokazuju koliko je EU zakazala u stvaranju zajedničke migracijske politike jer se i dalje tretiraju kao sigurnosni problem.

Smatra da su populisti ti koji grade negativan i huškački narativ o migracijama što je, smatra, jedna od najvećih dugoročnih opasnosti za svaku EU članicu pojedinačno ali i za EU u cjelini. "Sve to čini EU slabom, podijeljenom i nespremnom za izazove koji su pred njom", upozorila je.

Mrak Taritaš upozorila je i na problem tranzicije zastoja prema klimatskim neutralnom gospodarstvu.

Krstulović Opara (HDZ): Ljevica paratizira na temi antifašizma

Dalija Orešković (DOSIP) uime tog saborskog kluba je upozorila da HDZ-ov saborska većina, ali i kompletna desna opozicija "skreće s puta ustavnosti i politike i retorike Franje Tuđmana i skreće u kolosjek fašizma".

"Hrvatska je država koja ne drži do vlastitog Ustava, hrvatska je država potkopanih institucija, hrvatska je država vrlo niske obrazovanosti i osviještenosti stanovništva. Jer da to nije tako, ne bi poklič Za dom spremni 2025. ponovno zapalio državu", kazala je.

HDZ-ov Andro Krstulović Opara prozvao je ljevicu da danas, na Dan međunarodnog priznanja Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, daje lekcije o razdoblju od 1941. do 1945. "Prestanite izmišljati ustaše i partizane. Izmišljaju ih oni koji parazitiraju na temi antifašizma, koji žive od antifašizma jer su se samoreklamirali kao isti", kazao je.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) ocijenio je da je gotovo s "klimatskom religijom" unutar EU kako bi se ojačala gospodarska konkurentnost, a Zvonimir Troskot (Most) da je zelena tranzicija "najveća prevara čovječanstva" jer se preslagivanja događaju oko naftnih polja i plinskih nalazišta na Arktiku.

Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) drži da Europa i Hrvatska u svijetu koji je sve nestabilniji trebaju zauzeti jasan vrijednosni i politički stav te da poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa dovode u pitanje dosadašnje sigurnosne i trgovinske odnose.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PUNO PITANJA

PUNO PITANJA

Trump uvodi carine državama koje surađuju s Iranom. Što to znači za Hrvatsku?
ZNAČAJAN ISKORAK

ZNAČAJAN ISKORAK

EU sprema neviđen potez: Traže osobu za pregovore s Putinom, već se spominju neka imena
o trumpu ni riječi

o trumpu ni riječi

Putin: Svijet postaje sve opasniji, međunarodna situacija se pogoršala

najpopularnije

Još vijesti