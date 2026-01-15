Orešković: HDZ skreće s Tuđmanova puta u kolosjek fašizma

Mišel Jakšić (Klub SDP-a) naglasio je da će sve to i pred Hrvatsku donijeti jako puno izazova, posebice vezano uz štićenje interesa građana, gospodarstva te nacionalnih interesa. Smatra da je današnji trenutak Europe i svijeta takav da bez obzira na političke razlike je potrebno puno više komunikacije, dijaloga i uvažavanja te traženja mogućnosti za zajednička stajališta kojima će e štititi i braniti interese RH.

Upozorila je da svijet danas izgleda kao "veliki potres koji nikako da prestane", a ozbiljne krize prošle godine samo su se produbile.

"Živimo u vremenu u kojem se u samo nekoliko mjeseci dogodi toliko toga da nam se čini da smo preživjeli jedno desetljeće", rekla je Jelena Miloš (Klub Možemo!) tijekom rasprave o izviješću premijera Andreja Plenkovića o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima 23. listopada i 18. prosinca prošle godine.

Potrebna je, kaže, komunikacija između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, kao i drugačija komunikacija unutar Sabora. "Ako ćemo biti zajedno, tada ćemo najbolje i štititi interese Republike Hrvatske", istaknuo je.

Jakšić je upozorio i da korištenjem europskih fondova nije učinjeno dovoljno kako bi se u Hrvatskoj promijenio gospodarski model jer nismo samodostatni u poljoprivredi, energetici, industriji i sl.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) rekla je da izviješća pokazuju koliko je EU zakazala u stvaranju zajedničke migracijske politike jer se i dalje tretiraju kao sigurnosni problem.

Smatra da su populisti ti koji grade negativan i huškački narativ o migracijama što je, smatra, jedna od najvećih dugoročnih opasnosti za svaku EU članicu pojedinačno ali i za EU u cjelini. "Sve to čini EU slabom, podijeljenom i nespremnom za izazove koji su pred njom", upozorila je.

Mrak Taritaš upozorila je i na problem tranzicije zastoja prema klimatskim neutralnom gospodarstvu.

Krstulović Opara (HDZ): Ljevica paratizira na temi antifašizma

Dalija Orešković (DOSIP) uime tog saborskog kluba je upozorila da HDZ-ov saborska većina, ali i kompletna desna opozicija "skreće s puta ustavnosti i politike i retorike Franje Tuđmana i skreće u kolosjek fašizma".

"Hrvatska je država koja ne drži do vlastitog Ustava, hrvatska je država potkopanih institucija, hrvatska je država vrlo niske obrazovanosti i osviještenosti stanovništva. Jer da to nije tako, ne bi poklič Za dom spremni 2025. ponovno zapalio državu", kazala je.

HDZ-ov Andro Krstulović Opara prozvao je ljevicu da danas, na Dan međunarodnog priznanja Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, daje lekcije o razdoblju od 1941. do 1945. "Prestanite izmišljati ustaše i partizane. Izmišljaju ih oni koji parazitiraju na temi antifašizma, koji žive od antifašizma jer su se samoreklamirali kao isti", kazao je.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) ocijenio je da je gotovo s "klimatskom religijom" unutar EU kako bi se ojačala gospodarska konkurentnost, a Zvonimir Troskot (Most) da je zelena tranzicija "najveća prevara čovječanstva" jer se preslagivanja događaju oko naftnih polja i plinskih nalazišta na Arktiku.

Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) drži da Europa i Hrvatska u svijetu koji je sve nestabilniji trebaju zauzeti jasan vrijednosni i politički stav te da poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa dovode u pitanje dosadašnje sigurnosne i trgovinske odnose.