Hrvatska nakon neviđene drame izgubila u ključnoj utakmici Europskog prvenstva

Hrvatska je izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala. No, porazom će Hrvatskoj za plasman u polufinale bitie potrebne pobjede protiv Turske, Rumunjske i jake Italije u drugom krugu.

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristititi isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta proije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa.

Konstantin Harkov je golom iz mrtvog kuta postigao prvi gol na utakmici, no potom Grci postižu tri gola zaredom. Pogotkom Josipa Vrljića, Hrvatska smanjila na 2-3 u nervoznoj prvoj četvrtini u kojoj su Grci imali čak pet puta igrača više, a Barakude samo jednom.

U drugoj četvrtini su se nastavili problemi s igrom u napadu Hrvatske, nismo iskoristili triput zaredom igrača više, jednom čak i s dva igrača više, a Konstanstinos Gkiouvetsis postiže svoj treći gol na utakmici za vodstvo Grka 4-2. Harkov realizira peterac za 3-4 i Hrvatska konačno zabija nakon deset minuta "suše", da bi Evangelos Pouros u zadnjoj sekundi postiže gol za 3-5.

I treći dio igre započeo je grčkim golom, pa su Grci po prvi puta poveli s tri razlike (3-6), da bi Zvonimir Butić s dva brza gola doveo Hrvatsku u priključak (5-6), a odličan period igre okončava Loren Fatović golom za 6-6. Nakon što nismo iskoristili napad za vodstvo, Argyropoulos opet dovodi Grke u vodstvo, da bi Fatović ponovno donio izjednačenje (7-7). Stylianos Argyropoulos rješava igrača više za 7-8 u zadnjim sekundama treće četvrtine, a najbolji grčki igrač zabija i u prvim trenucima zadnje dionice za 7-9.

Rino Burić postiže gol za 8-9, Kostas Genidounias opet diže na 8-10, da bi potom grčki vratar dvaput obranio šuteve Burića u pomalo obostrano kaotičnom periodu igre. Nakon što je Genidounias namjerno nogom udario Marka Žuvelu, suci isključuju grčkog igrača bez prava zamjena tri minute prije kraja, da bi Fatović iz peterca smanjio na 9-10. S igračem manje postiže nevjerojatan gol iz okreta, a Žuvela zabija za 10-11. Potom su Barakudama isključenja čak dva igrača, a vratar Ivan Marcelić brani pokušaj Pourosa.

Dvije minute prije kraja Tzortatos brani šut Butića, a grčki vratar se pretvara u junaka s novim obranama šuteva Žuvele i Harkova. U posvemašnjoj zbrci na kraju susreta, u kojoj se vrlo loši suci nisu snašli, Barakude su imale šest sekundi za zadnji napad, ali je šut Fatovića završio u bloku.