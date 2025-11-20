Orešković: HDZ je uspio u potpunosti ubiti antikorupcijsko tijelo

Činjenicu da je Jozić Ileković podnijela ostavku na polovici mandata, Orešković je nazvala „institucionalnim skandalom nad skandalima“.

Mjesto predsjednika Povjerenstva upražnjeno je od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje objašnjavajući ga problemima u radu tog tijela, posebno apostrofirajući kako su neki članovi podrivali njegov rad.

U uvjete za izbor Povjerenstva treba staviti ne samo da pet godina prije, nego i pet godina nakon dužnosti njegovi članovi nemaju pravo ući u politiku, rekao je Borić u saborskoj raspravi o četvero kandidata za predsjednika Povjerenstva: Ines Pavlačić, vršiteljici dužnosti predsjednice, T oniju Domazetu, Svetislavu Drakuliću i Sanji Ružman.

Podsjetila je da je bivša predsjednica u ostavci optužila četiri ostala člana Povjerenstva, a među njima i Pavlačić, da „krivo sude i uvode neetična postupanja“, a sada se, dodala je, tu istu Pavlačić „gura“ na završnu listu za izbor.

Orešković: Povjerenstvo je klinički mrtvo

Sve to govori kakvu instituciju HDZ želi, kazala je te podsjetila da je HDZ izabrao sadašnji saziv Povjerenstva koji je, kaže, „podbacio“.

Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva, za svoj rad kaže da je bio „izvrstan“ i da to potvrđuju reakcije međunarodnih institucija, te da se u 'njeno vrijeme' čak 200 kandidata prijavilo za Povjerenstvo, a da se danas „broje na prste“.

HDZ je uspio u potpunosti ubiti to antikorupcijsko tijelo, ono je danas klinički mrtvo, ustvrdila je.

Kolegičino viđenje vlastitog rada, Borić ne dijeli, a spočitava joj i kako sve svodi "na njoj uobičajeni pristup - ništa ne valja, ovi ništa ne znaju“.

„Prvo je s nama (HDZ-om) bila u dobro, ali kad smo joj pokazali ja je ne želimo, otišla je na televiziju u rekla da smo svi lopovi“, ustvrdio je te spočitnuo Orešković da je nakon Povjerenstva osnovala stranku, kandidirala se za Skupštinu Ličko-senjske županije, predsjednicu države.

Slično se, dodao je, dogodilo i s njenom nasljednicom Natašom Novaković, nakon što joj je završio mandat - našla se na izbornoj listi.

Zbog svega bi, smatra, u uvjete za izbor Povjerenstva trebalo staviti da - ne samo da pet godina prije, nego i pet godina nakon dužnosti - njegovi članovi nemaju pravo ući u politiku.

Ako nema iz politike u nezavisna tijela, ne bi trebalo biti ni obrnuto - iz nezavisnih tijela u politiku, smatra i Stipan Šašlin (HDZ), koji kaže da je Orešković ulaskom u politiku imala informacije koje drugi ljudi nemaju.

Borić je dodao i da Orešković nije jedini primjer te naveo da je pučka pravobraniteljica Lora Vidović pročelnica u Gradu Zagrebu.

Ali sve nas uvjeravaju da su neovisne, kazao je.

Bauk: Povjerenstvo je pod tabletama "za smirenje"

Arsen Bauk (SDP) uzvratio je da je sadašnja ministrica Nataša Mikuš Žigman iz neovisnog tijela, Agencije za plaćanja, prešla u politiku.

Ocjenu da je Povjerenstvo klinički mrtvo smatra preoštrom i kaže da je „malo pod tabletama za smirenje“. Da bi odradilo svoju svrhu, Povjerenstvo treba biti u punom sastavu, ali ako i ne budu, radit će i dalje, kazao je.

Predsjednik Povjerenstva bira se tajnim glasovanjem većinom glasova svih zastupnika.

Bauk je najavio da će Klub SDP-a sudjelovati u izboru. Naši će zastupnici glasovati po savjesti. Kako? Nećemo vas obavijestiti, kao što ni vi niste nas, poručio je HDZ-u.