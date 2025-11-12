Dodik vrijeđao Bošnjake: Nitko ne laže gore i više od Turčina. Prijeti mu visoka kazna

Središnje izborno povjerenstvo BiH pokrenulo je novi postupak protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorad Dodika zbog korištenja govora mržnje u kampanji koju vodi podupirući svog kandidata Sinišu Karana na predstojećim izborima za entitetskog predsjednika zakazanim za 23. studenog

SIP je postupak protiv Dodika pokrenuo po službenoj dužnosti a ukoliko to tijelo potvrdi da je prekršio odredbe izbornog zakona može mu izreći novčanu kaznu do iznosa od 15 tisuća eura ali i eliminirati kandidata iz predsjedničke iz izborne utrke jer je Dodik i dalje predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke čiji je član i Karan. Govor mržnje Izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH iz srpnja 2022. godine koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt govor mržnje definiran je kao svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog podrijetla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje.

Kazne pak ovise o težini počinjenih nedopuštenih djela odnosno učestalosti uporabe govora mržnje. Dodik je početkom tjedna na predizbornom skupu održanom u Istočnom Sarajevu vrijeđao Bošnjake uspoređujućih ih s amebama i nazivajući ih "lažljivim Turcima". Stojeći uz Karana prigovarao je zbog toga što je Bošnjacima dopušteno da kupuju stanove u Istočnom Sarajevu dok je za Sarajevo kazao kako se iz njega "širi smrad koji stoljećima ne dopušta normalni život. "Nitko ne laže gore i više od Turčina", izjavio je 10. studenog Dodik pred svojim simpatizerima. Snimka tog nastupa i govora koja je bila postavljena na Dodikovom profilu na mreži X naknadno je uklonjena no uslijedile su brojne reakcije bošnjačkih ali i političara iz oporbenih stranaka u RS.