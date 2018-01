Orepić: Mislim da jedan dio branitelja ima prevelika prava

U emisije Nedjeljom u dva gostovao je saborski zastupnik Vlaho Orepić. Govorio je o razlozima izlaska iz Mosta, aktualnim političkim trendovima i svojim planovima u politici

Orepić je ponovio razloge za izlazak iz Mosta, ali nije želio govoriti o konkretnom povodu i odnosima s ljudima iz vrha stranke.

'Moj izlazak je doslovno izraz jedne političke dosljednosti. Gore od loše ili zle politike je nedostatak bilo kakve politike. To je zamka u koju je Most upao. Politika se srozala do te mjere da je pala na ljudsko ogovaranje. Most nema politike za narod, sve se svelo na međuljudsko ogovaranje i diskreditaciju', rekao je Orepić.