Grmoja: Božo Petrov je osoba godine. A Orepić? Nije se dobro snašao u oporbi

Politički tajnik Mosta, Nikola Grmoja unatoč svim potresima u stranci kazao je kako je Most moralni pobjednik 2017., a Božo Petrov osoba godine

‘Nema mjesta mistifikaciji oko događaja u Mostu....Ono što se Mostu cijelo vrijeme predbacuje jest to da smo dvaput preuzeli odgovornost i ušli u vlast. S druge strane, imamo kritike da smo gubitnici jer smo sada u oporbi. Mislim da su obje te činjenice najveća prednost Mosta jer smo preuzeli odgovornost i ušli u Vladu, ali i činjenica jest da se nismo oglušili na kriminal, da nismo imali figu u džepu, da smo izašli iz vlasti čista obraza. Nismo svi isto prihvatili tu činjenicu i mislim da je to razlog nezadovoljstva Vlahe Orepića ’, kazao je Grmoja za Jutarnji list.

Na pitanje je li točno da je Orepić tražio ostavku njega i Petrova, Grmoja kaže: ‘Nije bilo nekakvog imperativnog traženje ostavke, ali je Orepić izrazio svoje nezadovoljstvo s vodstvom stranke.’

‘Afera Agrokor je bila najznačajniji moment koji je praktički odradio i sudbinu Vlade i daljnji razvoj Mosta. Gubitak Metkovića jest bio neočekivan, ali s obzirom na HDZ-ovu mašineriju, nije bio iznenađujuć. A odlazak Orepića nije imao velikog utjecaja na Most. Mene osobno je to s ljudske strane pogodilo, posebno zbog načina na koji se to dogodilo. Lagao bih kad bih rekao da me nije pogodio odlazak Orepića i gubitak Metkovića, ali mislim da je na Most najviše utjecala situacija oko Agrokora...Božo Petrov je zbog Agrokora, kada je rekao Todoriću ‘NE’ i kada je napravio hrabar potez i podigao kaznenu prijavu protiv njega, zapravo moralni pobjednik i ja bih se usudio reći osoba godine’, poručio je Orepić.