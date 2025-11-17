Orban: Ukrajina nema šanse pobijediti, financiranje ovog rata je ludost koja ubija EU

Ukrajina “nema šanse” pobijediti u ratu protiv Rusije, a nastavak financijske pomoći Europske unije “jednostavno je ludost”, poručio je mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za medijsku grupu Axel Springer, vlasnika POLITICO-a

Orbánove izjave stižu u trenutku kada sve više blijede nade u skori prekid vatre, a Europa se suočava s velikim pritiskom da osigura Kijevu stabilno financiranje uoči sljedeće proračunske godine. Prema njegovim riječima, pomoć Ukrajini “ubija EU ekonomski i financijski”, piše POLITICO. Mađarski je premijer i ranije blokirao produljenje europskih sankcija Rusiji te usporavao pakete pomoći Ukrajini, dok Budimpešta istodobno lobira za izuzeća od američkih energetskih restrikcija.

“Već smo potrošili 185 milijardi eura, a namjera je potrošiti još više. Dakle, financiramo zemlju koja nema šanse pobijediti u ratu”, izjavio je. ‘Žele nastaviti rat’ Orbán je optužio čelnike EU-a da namjerno produžuju sukob kako bi Kijevu osigurali povoljniju poziciju za eventualne mirovne pregovore. “Željeli bi nastaviti rat… Misle da moramo nastaviti kako bismo više podržali Ukrajinu. To je pogrešno, potpuno pogrešno”, rekao je, dodavši kako je “situacija bolja za Ruse nego za nas” te da sukob treba zaustaviti “što prije možemo”.

Što se tiče mirovnog procesa, Orbán tvrdi da očekuje “sporazum između Rusa i Amerikanaca o ratu i o drugim pitanjima, trgovini, svjetskoj trgovini, energetici i drugim pitanjima”. Europljani bi, po njemu, trebali otvoriti “neovisni komunikacijski kanal prema Rusiji”, a potom pokušati uskladiti stavove s Washingtonom. Sankcije, izuzeća i geopolitička trgovina SAD su prošlog mjeseca uvele sankcije ruskim energetskim divovima Lukoilu i Rosneftu te otkazale planirani summit Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Budimpešti.

Orbán tvrdi da je Mađarska osigurala neograničeno izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu i plin, no Washington poručuje da je riječ o razdoblju od samo godinu dana. Premijer, međutim, uvjerava da će izuzeće vrijediti “dok god je on na dužnosti”. Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se u travnju iduće godine. ‘Nije važno pobjeđuje li Rusija’ Europa bi, prema Orbánu, trebala pristupiti Ukrajini isključivo “na temelju europskog interesa”. “Ne zanima me pobjeđuje li Moskva ili gubi”, rekao je, naglašavajući da mu je cilj “budućnost europskih naroda, uključujući Mađare” i izgradnja “novog sigurnosnog sustava”.

