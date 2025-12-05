Merz u problemima: Ovo glasanje bi moglo razotkriti probleme 'neposlušne koalicije'

Sposobnost njemačkog kancelara Friedricha Merza da kontrolira svoju neposlušnu koaliciju bit će na kušnji u petak kada parlament glasa o zakonu o mirovinama koji je izazvao pobunu mlađih članova njegove vlastite konzervativne stranke.

Strahovi da bi pobuna mogla rezultirati odbacivanjem zakona, čime bi bio ugrožen opstanak koalicije, čini se da su se smanjili nakon što je oporbena stranka Ljevica izjavila da će se suzdržati od glasanja. No, spor je ponovno probudio sumnje u Merzovu sposobnost upravljanja svojom strankom, potencijalno ga ostavljajući ovisnim o oporbi da provede zakon kroz parlament. Njegova široka koalicija konzervativaca i lijevocentrističkih Socijaldemokrata (SPD) ima tijesnu većinu od 12 glasova u parlamentu - teoretski dovoljno da se usvoji zakon, koji zadržava trenutne razine mirovina.

Mladi konzervativci: 'Mjera prebacuje teret na mlađe' No, frakcija mladih konzervativaca, koja ima 18 glasova, kaže da mjera održava financijski neodrživ sustav te da prebacuje teret na mlađe naraštaje. Nije jasno kako će ti zastupnici glasati. Lijeva stranka je u srijedu izjavila da će se suzdržati od glasanja kako bi osigurala da zakon bude usvojen i zaštitila umirovljenike od onoga što su nazvali "igrama moći". Njihovo suzdržavanje znači da je za usvajanje mjere potrebno manje glasova.

'Ako koalicija i pobijedi, teško će imati stabilnost' Politički analitičari kažu da su unutarnje borbe oko zakona pojačale sumnju u sposobnost koalicije da progura ključne zakone nakon niza pogrešaka ove godine. Ali ako se Merz mora osloniti i na oporbu da usvoji zakon, to bi potaknulo sumnje u ogromne zadaće reformiranja posrnulog njemačkog gospodarstva, najvećeg u Europi, i obnove dugo zanemarene vojske. "Čak i ako koalicija pobijedi na glasanju, teško će postići stabilnost, jer je put do formiranja ove većine bio vrlo klimav", rekao je politolog Johannes Hillje. "Ako nemaju vlastitu većinu, onda bismo imali koalicijsku krizu - jer se vlada definira time može li osigurati vlastite većine".

Veća podrška AFD-u? Takav ishod mogao bi dodatno povećati podršku krajnje desnoj Alternativi za Njemačku, koja je zadnjih mjeseci skočila na prvo mjesto u nacionalnim anketama i na putu je da ostvari snažan napredak na pet pokrajinskih izbora sljedeće godine. Merz je dobio pohvale u inozemstvu zbog snažnog angažmana za Ukrajinu, ali kod kuće mu je popularnost pala na oko 25 posto, što ga čini jednim od najmanje popularnih kancelara u povijesti. U međuvremenu, zajednička podrška konzervativcima i SPD-u pala je na 39 posto sa 44, 9 posto na izborima u veljači, prema najnovijoj anketi Forse. AfD, koji je u kolovozu skočio na vodeću poziciju, ostaje u vodstvu s 26 posto.