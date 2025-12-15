Blatnjava voda preplavila Safi: U bujičnim poplavama u Maroku 37 poginulih

Četrnaest osoba još uvijek prima medicinsku skrb, a među njima su dvije na odjelu intenzivne njege, naveli su u priopćenju.

Obilna kiša u nedjelju poplavila je kuće i trgovine u starom dijelu lučkog grada Safija, odnosila automobile i obustavila promet mnogim cestama u gradu i okolici oko 300 kilometara južno od marokanskog glavnog grada Rabata.