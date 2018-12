Oporba traži ostavku ministra financija Marića

Komentirajući odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je presudilo da su bivša ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ministar financija Zdravko Marić povrijedili načelo obnašanja javne dužnosti u slučaju Agrokor oporbeni čelnici u utorak su zatražili ostavku ministra Marića

'On je davno moralno pao, kada je bio prvi pokušaj njegove smjene i glasanje je bilo 71:75, a sada tražimo i formalno da da ostavku i napusti Vladu, i prestane sramotiti funkciju ministra financija i cijelu Hrvatsku', rekao je Sinčić.

Ocijenio je da je do odluke Povjerenstva došlo velikim dijelom i zbog angažmana Živog zida jer je on podnio prijavu Povjerenstvu. Ali to nije kraj, nego tek početak, jer u pripremi imamo još nekoliko prijava', dodao je Sinčić.

Branimir Bunjac naglasio je da očekuju da ministar Marić do kraja dana podnese ostavku te je dodao: 'On za nas nije nikakav ministar nego običan lažov'.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u izjavi novinarima ocijenio je da je 'ovo Vlada sukoba interesa'.

'Nakon jučerašnjeg priznanja ministra Marića da je na tajnim sastancima bio kao predstavnik Vlade, jasno je da je premijer Plenković itekako upoznat sa svime što se događalo u Agrokoru i da je u grupi Borg Plenković broj 1, a Marić broj 2', rekao je Bernardić.

Ustvrdio je da Marić pod hitno mora otići i izrazio uvjerenje da će vrijediti isti kriteriji kao što su vrijedili za odlazak Martine Dalić.

'Nakon svih dokaza koje smo vidjeli, pozivam glavnog državnog odvjetnika da poduzme nešto, ne da se skriva, jer je situacija jasna i maske su pale. Plenkovića pozivam da smijeni Marića, a ako ga ne smijeni, to će biti jasan dokaz da ova Vlada štiti kriminal i korupciju', poručio je Bernardić.

Na pitanje novinara očekuje li da se večeras na sjednici Predsjedništva SDP-a pokrene pitanje njegove smjene, Bernardić je kazao da 'su to gluposti'. 'Od Predsjedništva red, rad i odgovornost, kao i od svih u stranci', istaknuo je.

Upitan hoće li se raspravljati o povjerenju njemu, odgovorio je da će se raspravljati o 'našem planu za mirovine, kako ih povećati, kao i plaće u Hrvatskoj, kako poboljšati zdravstveni sustav i spriječiti egzodus liječnika i smanjiti liste čekanja'.

'O meni se neće raspravljati. Čuo sam se s Rajkom Ostojićem, ali ne prepričavam privatne razgovore. Od svih u stranci očekujem da rade u interesu SDP-a, rezultat neće doći bez teškog rada, a tko bude olajavao ili ne radio ili rušio, snosit će odgovornost', poručio je Bernardić.