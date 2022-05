Oporba podijeljena oko povezivanja ulaska Finske i Švedske u NATO s BiH

Saborska oporba podijelila se u utorak oko pitanja povezivanja ulaska Švedske i Finske u NATO savez s promjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini za što se založio predsjednik RH Zoran Milanović

Zvonimir Troskot iz Mosta kazao je da njegova stranka podržava jedan cjelovit pristup sigurnosnoj politici NATO-a.

„Ako će se sigurnosno rješavati pitanje NATO-a na sjeveru Europe ne vidimo razloga zbog čega se sigurnosno pitanje na isti takav način ne bi rješavalo i na jugu Europi”, rekao je.

„Ovo je jedini način da se pokaže našim saveznicima i cijeloj EU da se ne slažemo s njemačkom vanjskom politikom koja potkopava Daytonski sporazum” , dodao je.

Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka) kazala je da će odluku o tome kako će se postaviti na glasanju o ulasku Finske i Švedske njezin klub donijeti na Vijeću stranke ali da argumenti idu u smjeru da povezivanje ulaska Švedske i Finske u NATO s pitanjem izbornog zakona u BiH nije put.

„Treba ići u smjeru da se Dayton barem rekonstruira i dogradi kako bi osigurao jednakost svih građana i da, ako svi narodi biraju svoje predstavnike, da to može i hrvatski narod u BiH, no to se ne može raditi spajanjem s neki pitanjima koji s tim zaista nemaju nikakve veze”, poručila je.

Smatra da bi to trebalo raditi diplomatskim putem, te da se problem ne može riješiti bez razgovora o budućnosti te zemlje, europskim integracijama i kako osigurati ravnopravnost svih građana BiH.

Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) cijelu situaciju ocijenio suludom, da predsjednik države izlazi izvan svojih ovlasti i pokušava nametnuti narativ po kojemu je učlanjenje Finske i Švedske u NATO u suprotnosti s rješavanjem izbornog zakona u BiH.