završio u pritvoru

Šok za policiju: Savjetnik u HNB-u opljačkao benzinsku postaju i salon

M.Či.

19.07.2026 u 14:59

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Vijest o muškarcu koji je u četvrtak poslijepodne u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju i salon, dobila je zanimljiv nastavak

Kako neslužbeno, ali iz pouzdanih izvora, doznaje RTL Danas, muškarac koji je počinio ovo razbojništvu radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pozivajući se na svoje izvore, RTL Danas navodi kako je motiv za razbojništvo navodno bio dug koji je trebalo vratiti. Navodno je prvo opljačkao benzinsku postaju, gdje je otuđio 700 eura, a onda je ušao u obližnji salon te uz prijetnju nožem otuđio dodatnih 50 eura.

vezane vijesti

Na sudu se navodno branio da ima problema s alkoholom te da je u trenutku počinjenja djela doživio pomračenje uma.

Ističu kako mu je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela određen istražni zatvor u Remetincu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
dva ubijena vojnika, jedan nestao

dva ubijena vojnika, jedan nestao

Gotov osvetnički napad SAD-a
2025. godina

2025. godina

Novi podaci otkrivaju: Koliko se ljudi doselilo u Hrvatsku
proljetno zasjedanje

proljetno zasjedanje

Tko je bio najaktivniji u Saboru: Šef oporbe javio se pet puta

najpopularnije

Još vijesti