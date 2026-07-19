Šok za policiju: Savjetnik u HNB-u opljačkao benzinsku postaju i salon

Kako neslužbeno, ali iz pouzdanih izvora, doznaje RTL Danas, muškarac koji je počinio ovo razbojništvu radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pozivajući se na svoje izvore, RTL Danas navodi kako je motiv za razbojništvo navodno bio dug koji je trebalo vratiti. Navodno je prvo opljačkao benzinsku postaju, gdje je otuđio 700 eura, a onda je ušao u obližnji salon te uz prijetnju nožem otuđio dodatnih 50 eura.