Opečeni dječak iz Zadra i dalje kritično: Iz Klaićeve otkrili njegovo stanje

Dječak se i dalje liječi i u narednim danima čekaju ga novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe.

Ranije ovoga tjedna Klinika je objavila kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava.

Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19,50 sati, a po dolasku u stanu su zatekli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila kuhinju i dnevni boravak, a požar je lokaliziran oko 20,25 sati.