javilo se ravnateljstvo

Opečeni dječak iz Zadra i dalje kritično: Iz Klaićeve otkrili njegovo stanje

M.Da./Hina

18.09.2026 u 17:55

Klaićeva bolnica
Klaićeva bolnica Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su za Hinu iz ravnateljstva Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici

Dječak se i dalje liječi i u narednim danima čekaju ga novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe.

Ranije ovoga tjedna Klinika je objavila kako je dodatna dijagnostika potvrdila ozljede više organskih sustava.

Požar je izbio u ponedjeljak navečer u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 19,50 sati, a po dolasku u stanu su zatekli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila kuhinju i dnevni boravak, a požar je lokaliziran oko 20,25 sati.

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Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana, gdje ga je ostavila samog.

Policija je, ne otkrivajući pojedinosti, objavila da 36-godišnjakinju sumnjiče za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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