Općina Rama odbila proglasiti Komšića personom non grata

Općinski načelnik Rame u Bosni i Hercegovini Jozo Ivančević odbio je zahtjev HDZ BiH da se hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića proglasi nepoželjnom osobom i u toj sredini, a u petak je za sarajevsko Oslobođenje izjavio kako ne želi sudjelovati u kampanji čiji je jedini cilj prikriti sve promašaje za koje je, po njegovim riječima, odgovoran čelnik HDZ BiH Dragan Čović i politika koju je on vodio

Gotovo sve općine i županije u kojima vlast drži HDZ BiH su se nakon izbora provedenih u listopadu 2018. uključile u kampanju stigmatiziranja Željka Komšića nakon što je on u izbornom srazu za člana Predsjedništva BiH pobijedio Čovića.

Kao odgovor na to u HDZ BiH uslijedio je niz odluka kojima je Komšić proglašen za personu non grata u općinama i županijama s hrvatskom većinom, a zahtjev da se to učini i u Rami uslijedio je nakon što su prošlog tjedna Čović i predsjednik HDZ 1990. Ilija Cvitanović potpisali sporazum o suradnji dviju stranaka u borbi za ostvarivanje temeljnih prava hrvatskog naroda odnosno za izmjene ustava i izbornog zakona kojima će se osigurati njegova jednakopravnost.

Načelnik Ivančević je taj zahtjev odlučno odbacio jer drži kako je glavno izvorište problema s kojima se Hrvati u BiH danas susreću politika HDZ BiH i Dragana Čovića, a ne izbor Komšića u Predsjedništvo BiH.