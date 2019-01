Dodik: Političke stranke jedinstvene u obrani naziva entiteta RS-a

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u četvrtak kako su sve političke stranke u Republici Srpskoj potpuno jedinstvene u odluci da spriječe pokušaj izmjene naziva tog entiteta, bez obzira na odluku koju bi o tome mogao donijeti Ustavni sud BiH

Tvrde kako je RS ustavna kategorija pa Ustavni sud u ovom slučaju nema o čemu raspravljati no ako to ipak učini u RS-u će to smatrati flagrantnim kršenjem Daytona te će u tom slučaju sazvati sjednicu entitetskog parlamenta i donijeti "odluku o budućem statusu RS".

"Svi ćemo raditi na tome da zaštitimo RS, njeno ime i status", kazao je Dodik novinarima nakon sastanka dodajući kako je vrlo zadovoljan uspostavljenim jedinstvom političkih stranaka u RS-u.

Oporbeni čelnik Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), izjavio je kako je sada ugrožena ustavna pozicija BiH i Daytonski sporazum kao i ustav RS.

"Mi smo spremni da to branimo", kazao je Govedarica koji je ustvrdio kako SDA "izmišlja probleme".

Inicijativa SDA nije naišla na odobravanje ni u diplomatskim krugovima a nije dobila jasnu potporu niti od drugih političkih stranaka u Federaciji BiH.

Delegacija Europske unije u suglasju sa šefovima misija zemalja-članica EU-a u Bosni i Hercegovini očitovala se izjavom u kojoj su pozvali sve političke stranke da se suzdrže od političkih manevara u cilju skretanja pažnje sa stvarnih problema s kojima se suočava Bosna i Hercegovina.

"Polarizirajući ultimatumi i potezi, uključujući preispitivanja ustavnog okvira zemlje, neće olakšati uspostavu vlasti u ključnom trenutku za put zemlje ka članstvu u EU-u. Ponovno pozivamo sve političke stranke da se na konstruktivan način angažiraju kako bi osigurale provedbu izbornih rezultata da bi se krenulo naprijed sa prijeko potrebnim reformama", stoji u izjavi.

Inicijativu SDA za promjenu imena RS ranije tijekom dana negativno je komentirao i visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko koji je ocijenio kako se time samo bespotrebno komplicira stanje u zemlji i otežavaju pregovori o uspostavi vlasti.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je kako je ovo neka vrsta fingiranog sukoba osmišljenog da od njega profitiraju i SDA i Dodikov SNSD.

"I jedni i drugi imaju koristi od ovakve situacije. SDA da izvrši dodatni pritisak, prije svega, na Bh. blok (tri ljevičarske stranke) kako bi morali s njima u vlast 'jer Dodik hoće raspad BiH' a SNSD-u koristi jer ovime 'ubija' i ono malo preostale oporbe u RS, te potpuno 'ubija' priču o NATO putu BiH", izjavio je Komšić za agenciju Patria.

I pravni stručnjaci u BiH uglavnom su skeptični prema inicijativi SDA, uglavnom zbog činjenice da je naziv entiteta RS sastavni dio daytonskog ustava pa ga Ustavni sud ne može osporiti.

Bosanskohercegovački sudac pri Europskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović kazao je za regionalnu televiziju N1 kako "nema šansi" da se realizira inicijativa za izmjenu naziva RS, čak i ukoliko bi slučaj dospio do tog suda.