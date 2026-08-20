Opasna zaraza u Šibeniku: Već 30 ljudi zaraženo, troje u bolnici, javili se liječnici

Kako ističu iz Zavoda, uzrok zaraze je salmonela, kojom su se zarazili konzumacijom pečene svinjetine s jednog prodajnog mjesta u Šibeniku.

Podsjetimo, veći broj građana zatražio je liječničku pomoć u bolnici u Šibeniku zbog bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature.Prvi slučajevi zabilježeni su 3. kolovoza, a nagli je porast zabilježen nakon Velike Gospe, 16., 17. i 18. kolovoza.

U međuvremenu je troje zaraženih s najtežim simptomima završilo na bolničkom liječenju.

Iz Zavoda ističu, prenosi Slobodna Dalmacija, kako se simptomi najčešće javljaju unutar 24 do 48 sati nakon konzumacije pa su zaključili da postoji vremenska povezanost između konzumiranja određene hrane i pojave simptoma. Tim više što su svi pacijenti jeli pečenu svinjetinu s istog prodajnog mjesta.