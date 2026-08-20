Opasna zaraza u Šibeniku: Već 30 ljudi zaraženo, troje u bolnici, javili se liječnici

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije potvrdio je uzrok zaraze koji je oko 30 osoba odveo u Šibensku bolnicu
Kako ističu iz Zavoda, uzrok zaraze je salmonela, kojom su se zarazili konzumacijom pečene svinjetine s jednog prodajnog mjesta u Šibeniku.
Podsjetimo, veći broj građana zatražio je liječničku pomoć u bolnici u Šibeniku zbog bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature.Prvi slučajevi zabilježeni su 3. kolovoza, a nagli je porast zabilježen nakon Velike Gospe, 16., 17. i 18. kolovoza.
U međuvremenu je troje zaraženih s najtežim simptomima završilo na bolničkom liječenju.
Iz Zavoda ističu, prenosi Slobodna Dalmacija, kako se simptomi najčešće javljaju unutar 24 do 48 sati nakon konzumacije pa su zaključili da postoji vremenska povezanost između konzumiranja određene hrane i pojave simptoma. Tim više što su svi pacijenti jeli pečenu svinjetinu s istog prodajnog mjesta.
O svemu je obaviještena i sanitarna inspekcija, a nastavlja se i epidemiološko istraživanje radi utvrđivanja eventualno dodatnih oboljelih osoba te pronalaska mogućeg izvora infekcije. Iz Zavoda ističu kako su izuzeti uzorci hrane, ali i testirani zaposleni u tom lokalu.
U međuvremenu, iz Zavoda su građanima, koji su u tom vremenskom razdoblju konzumirali pečenu svinjetinu i razvili slične simptome, savjetovali da ne konzumiraju ostatke hrane iz sumnjive serije proizvoda, ako ih još posjeduju. Zamolili su građane da te ostatke sačuvaju i kontaktiraju nadležnu zdravstvenu ili inspekcijsku službu.