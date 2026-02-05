Olujni vjetar prekinuo brojne trajektne i katamaranske linije: Prijete i odroni

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a zbog vjetra u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)
Mogući su odroni, a ponegdje ima i magle. HAK zato vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije: Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Makarska-Sumartin, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj.
U prekidu su i katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik.
Također u prekidu su brodske linije: Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula.