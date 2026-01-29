Oluja Kristin pogodila Portugal i Španjolsku: Najmanje petero mrtvih

U Portugalu, na koji se oluja obrušila u noću s utorka na srijedu, poginulo je pet osoba od čega četiri blizu grada Leirije u središnjem dijelu zemlje.

"Zadržite mirnoću, ostanite u kućama i ne vozite ulicama", rekao je u javnom obraćanaju zapovjednik lokalne policije Domingos Urbano Antunes.

Na području Leirije zabilježen je udar vjetra od 176 kilometara na sat pa je zatvoreno više škola. Vjetar je nanio i materijalnu štetu, a 573.000 kućanstava je bez struje, izvijestio je distributer E-Redes.