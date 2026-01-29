pirenejski poluotok

Oluja Kristin pogodila Portugal i Španjolsku: Najmanje petero mrtvih

I.K./Hina

29.01.2026 u 13:38

Oluja u Portugalu
Oluja u Portugalu Izvor: EPA / Autor: PAULO CUNHA
Oluja Kristin pogodila je u Portugal i Španjolsku odnijevši najmanje pet života, a zbog snažnog vjetra, nanosa snijega i kiše zatvoreni su deseci cesta i škola, izvijestile su u četvrtak vlasti dviju zemalja s Pirenejskog poluotoka.

U Portugalu, na koji se oluja obrušila u noću s utorka na srijedu, poginulo je pet osoba od čega četiri blizu grada Leirije u središnjem dijelu zemlje.

"Zadržite mirnoću, ostanite u kućama i ne vozite ulicama", rekao je u javnom obraćanaju zapovjednik lokalne policije Domingos Urbano Antunes.

Na području Leirije zabilježen je udar vjetra od 176 kilometara na sat pa je zatvoreno više škola. Vjetar je nanio i materijalnu štetu, a 573.000 kućanstava je bez struje, izvijestio je distributer E-Redes.

Pod alarmom 12 od 17 španjolskih pokrajina

Na obali je upaljen crveni alarm zbog pobješnjelog mora.

Snijeg i kiša pogodili su u četvrtak 71 cestu u susjednoj Španjolskoj, od kojih je 19 potpuno zatvoreno za promet.

Alarm za opasnost upaljen je u 12 od ukupno 17 autonomnih pokrajina, a među posebno ugroženima su južne Andaluzija i Murcija te sjeverne Galicija i Asturija.

Oluja u Španjolskoj
Oluja u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: Salvador Sas

U Andaluziji je u posljednja dva dana zabilježeno 2505 incidenata, ali bez žrtava.

"Niti jedan od njih nije bio ozbiljan. Najčešće padaju stabla ili predmeti sa zgrada", izjavio je Antonio Sanz, zadužen za hitne slučajeve u regionalnoj vladi. Pozvao je stanovnike Andaluzije, gdje živi 8,5 milijuna stanovnika, na oprez.

Prošli tjedan su kiša i snijeg otežali promet u Kataloniji, na sjeveroistoku Španjolske, pri čemu je došlo do odrona stijene i zaštitnog zida na tračnice što je dovelo do dviju željezničkih nesreća. Prigradski vlakovi nisu vozili nekoliko dana.

