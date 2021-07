[UŽIVO/FOTO] Krenula zagrebačka Povorka ponosa, pristup samo s covid potvrdama, u povorci saborski zastupnici i gradonačelnik Tomašević: 'Nitko ne smije biti diskriminiran na bilo kojoj osnovi'

Ispred zagrebačkog muzeja Mimara, na Rooseveltovom trgu u Zagrebu, započelo je okupljanje uoči Povorke ponosa LGBTIQ osoba. Među okupljenima viđeni su i saborski zastupnici Sandra Benčić, Peđa Grbin, predsjednik zagrebačke gradske skupštine Joško Klisović, a nešto prije kretanja povorke pojavio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević

Organizatori ističu da će se cijeli skup, od okupljanja ispred Mimare do programa u Parku Ribnjak održavati sukladno epidemiološkim uvjetima, pa će pristup u povorku i na skup na Ribnjaku imati isključivo osobe s valjanom EU-ovom digitalnom covid potvrdom. Valjanost potvrda provjeravat će redari, a sudionici su dužni držati razmak od 1,5 metra uz preporučeno nošenje zaštitnih maski.

Okupljanje ispred muzeja Mimara počinje u 14 sati, a u 15,30 sati povorka će se kretati centrom grada po trasi dugoj 2,3 kilometra sve do parka Ribnjak gdje će se održati politički prosvjedni skup “Dvadeset prajdova zajedno u drugarstvu i otporu”. Nakon toga, u zabavnom programu od 18 do 20 sati na Ribnjaku nastupaju House of Flamingo, Senidah, Željka Ru. i Tajga&Tundra.