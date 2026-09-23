Oglasio se Marijan Kustić zbog istrage USKOK-a: 'Sav novac će ostati u HNS-u'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić osvrnuo se za RTL Danas na istragu koju je USKOK pokrenuo zbog, kako se neslužbeno doznaje, ugovora s novim tehničkim sponzorom, Adidasom.

Ugovor je vrijedan 80 milijuna eura, ali u kuloarima se spominje i provizija od 10 posto. Kustić je jasno odgovorio da nitko nije dobio ni eura.

"Želim biti jasan na samom početku. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali na pregovaranju i realizaciji samog ugovora koji je sigurno najveći u povijesti hrvatskog nogometa, a mogu reći i sporta u Hrvatskoj, a ono što se treba jasno naglasiti jer vidim da se provlače razne špekulacije u medijima - niti ja niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, niti će dobiti kada je u pitanu ugovor sportske opreme. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u", naglasio je šef HNS-a.