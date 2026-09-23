Oglasio se Marijan Kustić zbog istrage USKOK-a: 'Sav novac će ostati u HNS-u'

Zbog istrage USKOK-a vezane uz sponzorski ugovor s Adidasom, oglasio se i Marijan Kustić. Tvrdi da nitko nije dobio ni eura provizije od 80 milijuna eura vrijednog ugovora
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić osvrnuo se za RTL Danas na istragu koju je USKOK pokrenuo zbog, kako se neslužbeno doznaje, ugovora s novim tehničkim sponzorom, Adidasom.
Ugovor je vrijedan 80 milijuna eura, ali u kuloarima se spominje i provizija od 10 posto. Kustić je jasno odgovorio da nitko nije dobio ni eura.
"Želim biti jasan na samom početku. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali na pregovaranju i realizaciji samog ugovora koji je sigurno najveći u povijesti hrvatskog nogometa, a mogu reći i sporta u Hrvatskoj, a ono što se treba jasno naglasiti jer vidim da se provlače razne špekulacije u medijima - niti ja niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, niti će dobiti kada je u pitanu ugovor sportske opreme. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u", naglasio je šef HNS-a.
'Mirno spavam'
No, dok je njegov savez pod provjerama, on se zalaže za veću kontrolu. Kaže da zbog svega spava mirno.
"Podržavam rad nadležnih institucija i surađujemo. Većom kontrolom sportskih saveza i HOO prije nekoliko mjeseci mi smo dali podršku za promjene. Očito to nije svima dobro leglo. Podržavamo apsolutno i da se napravi veća kontrola. Institucije rade svoj posao, ja to podržavam i apsolutno sam miran kao i svi ljudi u savezu", istaknuo je Kustić.
Neobičan tajming?
No, cijela priča je buknula baš u vrijeme kad se reprezentacija okupila po prvi put pod vodstvom Slavena Bilića. Iako su neki upozoravali na neobičan tajming, Kustić o tome nije htio raspravljati.
"Ne bi špekulirao o samom tajmingu. Kad god treba, mislim da treba surađivati. Ali ono što svi trebamo napraviti je staviti fokus na izbornika Slavena Bilića i naše igrače i naravno okrenuti se utakmicama Lige nacija. Mislim da je to najbitnije", zaključio je.