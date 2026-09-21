HNS demantirao navode o 'upadu' USKOK-a: Tražili su dodatnu dokumentaciju

„Povodom velikog broja medijskih upita i napisa o navodnom današnjem ‘upadu istražitelja’ u Hrvatski nogometni savez , želimo pojasniti kako takvi navodi ne odgovaraju činjeničnom stanju“, poručili su iz HNS-a.

HNS je reagirao nakon niza medijskih upita i napisa o navodnoj današnjoj akciji istražitelja.

Prema njihovu objašnjenju, nadležna tijela prije nekoliko mjeseci zatražila su dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, kao i od drugih nacionalnih sportskih saveza, u okviru provjera poslovanja sportskih organizacija.

Te su provjere uslijedile nakon javno poznatih slučajeva nepravilnosti u radu jednog nacionalnog sportskog saveza.

U HNS-u navode da su nadležnim tijelima tada dostavili svu zatraženu dokumentaciju te ističu da su im, kako kažu, „kao i uvijek, u potpunosti na raspolaganju“.

Savez također navodi da je danas putem dopisa zatražena dodatna dokumentacija.

„Hrvatski nogometni savez pozdravlja aktivnosti nadležnih institucija usmjerene na provjeru zakonitosti poslovanja sportskih organizacija kako bi se otklonile eventualne sumnje i zaštitio integritet hrvatskog sporta“, stoji u njihovu priopćenju.