Oglasio se Iran: 'Nitko nije očekivao uspjeh'

Bi. S. / Hina

12.04.2026 u 07:26

JD Vance vratio se u SAD
Nakon objave neuspjeha pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku Teheran je u nedjelju poručio da 'nitko nije očekivao' da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvom krugu pregovora, prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova

'Od samog početka bilo je jasno da ne bismo trebali očekivati ​​postizanje dogovora u jednom krugu (pregovora). Nitko to nije očekivao', rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepovjerenja.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je izrazio uvjerenje da će se 'kontakti s Pakistanom, kao i s našim drugim prijateljima u regiji, nastaviti'.

vezane vijesti

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je predvodio američku delegaciju u Pakistanu na pregovorima, napustio je zemlju u nedjelju ujutro nakon što je objavio da nije postignut mirovni dogovor.

Potvrđujući kraj pregovora, Iran je njihov neuspjeh pripisao 'nerazumnim zahtjevima' Sjedinjenih Država, prema iranskoj državnoj televiziji.

Bakai je naveo 'složenost pitanja i uvjeta pregovora'.

'Tijekom ovog kruga dodane su nove teme, uključujući Hormuški tjesnac i regionalna pitanja, svaka sa svojim specifičnim uvjetima i razmatranjima', dodao je.

vezane vijesti

preporučujemo

međunarodna tjeralica

Od Pavleka još ni traga ni glasa: 'Jasno je koje će države birati'
pregovori s sad-om

Teheran otkrio karte: Ovo su naši uvjeti za dogovor
uoči izbora

Vučić: Ne znam što će sutra biti s Viktorom, ali znam da sam mu zahvalan

