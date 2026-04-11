Otkriveno što Iran traži: Ovo su dva ključna uvjeta koja mogu srušiti pregovore

Iran je signalizirao svojim regionalnim partnerima i posrednicima da neće napustiti saveznike, inzistirajući na tome da Libanon bude uključen u svaki budući okvir prekida vatre. Istodobno traži da Izrael zaustavi napade na šijitsku militantnu skupinu Hezbolah, koju Teheran otvoreno podržava.

Dva ključna uvjeta prije pregovora

Takav stav potvrdio je i predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, utjecajni dužnosnik blizak Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), u objavi na društvenoj mreži X, kako prenosi BBC.

'Prije početka pregovora moraju se riješiti dva pitanja - prekid vatre u Libanonu i deblokiranje iranske imovine', poručio je Ghalibaf.

Prema dostupnim informacijama, upravo bi on trebao predvoditi iranski pregovarački tim u Islamabadu, što je potvrdio i zamjenik predsjednika Mahmoud Nabavia.

SAD ne popušta, pregovori pod upitnikom

No, zahtjev za deblokiranjem iranske imovine mogao bi se pokazati ključnom preprekom. Sjedinjene Države, naime, vjerojatno neće pristati na takav potez unaprijed, čime se dovodi u pitanje i samo sudjelovanje Irana u pregovorima u Pakistanu.

Analitičari smatraju da Teheran ovakvim zahtjevima pokušava projicirati snagu i osigurati dodatne pregovaračke poluge, uz mogućnost da kasnije ublaži svoj stav kako bi došlo do kompromisa, navodi BBC.