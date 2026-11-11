Odvjetnik o smrti Periša: Nije isključena sumnja na zločinačko udruženje

Odvjetnik Martin Sherri za RTL Danas izjavio je da istraga još traje te da nije isključeno proširenje postupka na druge osobe, osim četvorice medicinskih tehničara kojima je određen istražni zatvor.

Posebno je upozorio na mogućnost postojanja zločinačkog udruženja ako se utvrdi da su najmanje tri osobe sudjelovale u prikrivanju kaznenog djela.