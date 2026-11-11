Odvjetnik o smrti Periša: Nije isključena sumnja na zločinačko udruženje

Točan uzrok smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan još nije poznat jer se čekaju obdukcijski i toksikološki nalazi
Odvjetnik Martin Sherri za RTL Danas izjavio je da istraga još traje te da nije isključeno proširenje postupka na druge osobe, osim četvorice medicinskih tehničara kojima je određen istražni zatvor.
Posebno je upozorio na mogućnost postojanja zločinačkog udruženja ako se utvrdi da su najmanje tri osobe sudjelovale u prikrivanju kaznenog djela.
'Ako se utvrdi da nisu obavijestili svoje nadređene radi prikrivanja, u tom slučaju može postojati legitimna sumnja da je postojalo i zločinačko udruženje', rekao je Sherri.
Naglasio je da je postupak tek na početku te da optužnica još nije podignuta. Istražuje se i kako je snimka postupanja prema Perišu dospjela u javnost.