najavljeno okupljanje

'Osam minuta tišine': U Zagrebu se sprema skup zbog Periševe smrti

I.V.

11.11.2026 u 21:31

Kristian Josip Periš
Kristian Josip Periš Izvor: Društvene mreže / Autor: AK Agram
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Inicijativa koja stoji iza Instagram profila ‘Vrijeme za promjene’ najavila je okupljanje u spomen na Kristiana Periša, 32-godišnjaka koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru

Građane pozivaju da im se pridruže u subotu, 14. studenoga, u podne na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje će održati osam minuta šutnje.

‘Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u 8 minuta šutnje za Kristiana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti s njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.

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Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će s vremenom pasti u zaborav.

Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost.

Budimo zajedno. U tišini koja govori’, naveli su organizatori. 

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