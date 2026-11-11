'Osam minuta tišine': U Zagrebu se sprema skup zbog Periševe smrti

Inicijativa koja stoji iza Instagram profila ‘Vrijeme za promjene’ najavila je okupljanje u spomen na Kristiana Periša, 32-godišnjaka koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru
Građane pozivaju da im se pridruže u subotu, 14. studenoga, u podne na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje će održati osam minuta šutnje.
‘Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen.
Pozivamo sve građane da nam se pridruže u 8 minuta šutnje za Kristiana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti s njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.
Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će s vremenom pasti u zaborav.
Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost.
Budimo zajedno. U tišini koja govori’, naveli su organizatori.