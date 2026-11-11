Zbog Periševe smrti traže se ostavke: 'Ravnateljica je zrela za smjenu'

"Zaključak koji sam predložila nije prihvaćen jer pozicija ima većinu, a ona je bila suzdržana, rekla je novinarima nakon sjednice predsjednica Odbora za kontrolu Milka Rimac Bilušić (Drito). Zaključkom je tražila da četiri gradska ureda, za koje se smatra da su povezani s nesretnim događajem, dostave očitovanja.

Kristian Josip Periš (32) umro je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga policija i Županijsko državno odvjetništvo.

Rimac Bilušić propituje trenutak u kojemu je gradonačelnik Tomislav Tomašević saznao za nesretni događaj u klinici u Jankomiru. Tomašević je u srijedu rekao da je izvješće bolnice osobno dobio u subotu, te da je u subotu saznao i da se sumnja na kazneno djelo.

"Ako je istina da je saznao s tolikom zakašnjenjem, zašto te informacije teku toliko sporo i jesu li postojale nekakve određene intencije da ta informacija ne dođe ranije u javnost i do samog gradonačelnika", rekla je Rimac Bilušić.

Oporba Lori Vidović: Jeste li spremni podnijeti ostavku?

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović na sjednici je iznijela kronologiju događaja u klinici u Jankomiru, a oporbeni gradski zastupnici, koji nisu članovi Odbora, spočitnuli su joj da brani ravnateljicu Klinike Majdu Grah i zatražili razrješenje ravnateljice.

Vidović su upitali osjeća li osobnu odgovornost i je li zbog svih propusta spremna podnijeti ostavku.

"Ova je priča šuplja kao najšuplje sito. Kada govorite vrlo često imam osjećaj (...) da branite neobranjivo", uzvratila je Vidović predsjednica Kluba zastupnika Drito Dragana Turkalj i predložila razrješenje ravnateljice Klinike Grah.

Ravnateljica Klinike je "zrela za razrješenje" jer ako 12 ili 13 ili 14 dana, nije reagirala, nije bila sposobna pogledati snimku, onda je nesposobna. A ako je snimku pogledala te večeri, drugi dan, prekosutra i čekala deset dana - "onda je to neodgovorno, onda to jest zataškavanje", izjavila je Turkalj.

Nestranački gradski zastupnik Tihomir Goluža upitao je pročelnicu Vidović osjeća li osobnu odgovornost i je li zbog svih propusta spremna podnijeti ostavku na dužnost?

Vidović je prozvao i da mu nije odgovorila što je na prethodnoj funkciji kao pučka pravobraniteljica u mandatu od osam godina ustanovila u Klinici za psihijatriju u Jankomiru po pitanju sprječavanja mehanizama mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka, a što je, kako je rekao, bio njezin posao.

"I niste mi odgovorili što ste u zadnje četiri godine, koliko ste na čelu ovog nadležnog Ureda, učinili da bi se takvo ponašanje spriječilo", rekao joj je Goluža.

Vidović: Ravnateljica Grah je ta koja je odnijela snimke na policiju

I gradska zastupnica Drito Eliška Djokićova drži da pročelnica Vidović brani ravnateljicu Grah. Smatrate li da prema onome što je javno poznato ravnateljica Klinike nije pokušala zataškati slučaj, upitala je Vidović od koje traži i odgovor je li kao pročelnica za slučaj Jankomir trebala saznati puno ranije.

Pročelnica Vidović opovrgava tvrdnje da je ravnateljica Klinike zataškavala događaj te ističe da je ravnateljica ta koja je prijavila i odnijela snimke na policiju. Vidović je rekla i da nisu postojala saznanja o tome da je obitelj Periš podnijela kaznenu prijavu, te da su to saznali danas.

"Dakle, u trenutku kad je ravnateljica kontaktirala policiju nisu bila saznanja o tome da je netko to ranije već napravio. Ona je prijavila policiji ono što joj se učinilo, odnosno što joj je odvjetnik sugerirao da je kazneno djelo koje treba prijaviti policiji", rekla je Vidović.

Kaže i da je jasno da se govori o vremenskom razmaku od dva tjedna od događaja do prijave i da se propituje je li ravnateljica to trebala učiniti ranije te je predložila da se pričeka nalaz zdravstvene inspekcije. Također je rekla da nadležna tijela trebaju utvrditi kvalifikaciju kaznenog djela i tko je od uključenih osoba kazneno odgovoran i za što.

A što se tiče njezine ostavke i osobne odgovornosti, Vidović je ponovila da je za događaj saznala u srijedu navečer te da je tijekom četvrtka napravila sve što je mogla i trebala da se postupak dalje provede i da se procesuira.

"Sve korake koje je Ured trebao napraviti od trenutka saznanja za događaj smo zaista i napravili", poručila je Vidović.

Predsjednik Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić rekao je da su na sjednici Odbora za kontrolu dobili određene odgovore, te najavio da će šire odgovore tražiti sutra na sjednici Gradske skupštine.

Rekao je da je Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU jučer u skupštinsku proceduru uputio prijedlog zaključka kojim od gradonačelnika Tomaševića traži izvješće u roku od 30 dana vezano za tragičan slučaj smrti Periša, te je najavio da će vladajuća većina SDP i Možemo! taj zaključak sutra podržati jer žele da se saznaju sve okolnosti.